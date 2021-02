Violență

Un caz de agresiune petrecut în vara anului 2019 în imediata apropiere a bisericii monument UNESCO de la Pătrăuți, victimă fiind cel care este îngrijitorul obiectivului, mâna dreaptă a preotului paroh Gabriel Herea, s-a finalizat cu o condamnare în instanță. Un localnic din Pătrăuți a fost condamnat la 10 luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe după ce l-a lovit în plină figură pe cel care i-ar fi cerut să părăsească curtea bisericii. Inculpatul are de prestat 60 de zile de muncă în folosul comunității și de achitat daune de 2700 de lei.

”Sămânța” conflictului, o problemă veche la această biserică monument

Agresorul era într-un grup de patru localnici care consumau alcool în curtea bisericii sau în parcarea acesteia, depinde de varianta fiecăruia. Romii care deranjează liniștea monumentului sunt o problemă veche și care se tot repetă la acest monument. Nu de puține ori turiști care au ajuns la biserică au observat imagini deloc în regulă, cu oameni gălăgioși ori copii cățărați pe zidurile care împrejmuiesc perimetrul monumentului UNESCO. Chiar dacă nu s-au luat în vreun fel de turiști, unii vecini ai monumentului nu prea îi fac cinste prin comportament.

Lovit de față cu fiica sa minoră

În iunie 2019, în seara unei zile de duminică, Marius Cazacu, în vârstă de 29 de ani, un bărbat care se ocupă ca voluntar de îngrijirea curţii bisericii monument UNESCO, a sunat la 112, în jur de ora 19.45, şi a cerut ajutor. El a relatat că duminică seară patru romi băuţi au intrat în curtea bisericii monument cu sticle de bere, iar el le-a spus că nu este frumos ce fac. Tânărul era însoțit de fiica sa minoră, care a asistat la scenele violente. Astfel de contre sunt destul de dese, inclusiv preotul paroh fiind nevoit în mai multe rânduri să îi roage pe vecini să nu mai intre în curte ori pe copii să nu se mai caţere pe zidurile monumentului.

În acea duminică seară, discuţiile au degenerat.

„Nu au vrut să plece şi le-am zis că sun la poliţie, ceea ce am şi făcut. Atunci, unul a venit şi m-a lovit cu pumnul în faţă. Am dat înapoi, ei erau patru şi imediat au mai sărit şi alţii, din curtea vecină. Am fugit acasă, fetiţa s-a speriat foarte tare... ei s-au urcat într-o maşină şi au plecat”, a relatat la vremea respectivă Marius Cazacu.

În fața instanței de judecată, agresorul și cei care îl însoțeau au declarat că nu au intrat în curtea bisericii, ci se aflau în parcarea din fața monumentului, acolo având loc altercația. Din păcate, alți martori care să fi văzut ori să fi vrut să vorbească nu au fost.

Conform certificatului medico-legal pe care și l-a scos, tânărul de 29 de ani de la acea vreme a suferit un traumatism bucal, cu infiltrare hemoragică mucoasă și plăgi contuze, necesitând un număr de 7-9 zile de îngrijiri medicale. O agresiune destul de serioasă așadar.

Pedeapsa stabilită de judecători



În baza certificatului medico-legal și a celorlalte elemente de anchetă, din cei patru potențiali agresori s-a stabili că cel care l-a lovit pe îngrijitor cu pumnul și i-a provocat leziunile amintite mai sus a fost David Ionatan Hariga. Acesta a fost trimis în judecată de polițiști și de procurorul de caz care au cercetat cazul.

Conform deciziei Judecătoriei Suceava, de la finele săptămânii trecute, inculpatul a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru lovire, pedeapsa fiind suspendată pe durata unui termen de încercare de 2 ani de zile. Judecătorii au mai stabilit ca în termenul de încercare de 2 ani de zile, inculpatul să se prezinte la Serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să presteze timp de 60 de zile o muncă neremunerată în cadrul Primăriei Suceava sau Primăriei Pătrăuți.

”Mi-ar plăcea ca cel care m-a lovit să presteze cele 60 de zile de muncă chiar la biserica monument”

”Mi-ar plăcea ca cel care m-a lovit să presteze cele 60 de zile de muncă chiar la biserica monument, ar fi o reparație morală”, ne spune victima agresiunii.

Judecătoria Suceava a mai decis că agresorul are de achitat către victima sa 200 de lei daune materiale și 2500 de lei daune morale.

Decizia Judecătoriei Suceava poate fi atacată cu apel, însă cel puțin partea vătămată nu își mai dorește să treacă din nou prin proces, la instanța superioară. Asta deși despăgubirile pe care le are de primit sunt destul de mici.

Marius Cazacu crede că agresorul său a scăpat destul de ușor, mai ales că ar fi putut fi pus sub acuzare și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, condiții în care pedeapsa ar fi fost alta. Și cei trei care îl însoțeau ar fi putut avea de suferit sub aspect penal, dacă fapta ar fi fost altfel încadrată, crede victima.

Cea mai veche biserică păstrată de la Ștefan cel Mare

Construită în anul 1487 de voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, biserica de la Pătrăuţi este cea mai veche păstrată dintre ctitoriile marelui domnitor. Valoarea deosebită este dată şi de faptul că s-a păstrat parţial şi pictura exterioară şi interioară a bisericii, de asemenea cea mai veche din Moldova.

În toamna anului 2003, odată cu venirea la Pătrăuți a preotului Gabriel Herea, la biserică au început ample lucrări de restaurare, ce au scos la lumină suprafeţe de frescă de o inestimabilă valoare artistică şi istorică.

Biserica monument a câștigat enorm din punct de vedere turistic în ultimii ani, în urma implicării oamenilor care au pus suflet, foarte puțini la număr.

În momentul de față, se efectuează lucrări de reabilitare a acoperișului bisericii monument UNESCO.