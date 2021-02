Comisia de disciplină a Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA) a stabilit că folosirea cuvântului „negru” de către arbitrul Sebastian Colțescu nu reprezintă rasism și nu are conținut ofensator: „Conform raportului lingvistic, expresiile românești «negrul ăla»și «ăla negru»nu au conotații peiorative sau negative. Cele mai relevante dicționare englezești stabilesc explicit că termenul «negru» folosit ca adjectiv, așa cum rezultă în expresiile românești menționate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvântul «negru»este utilizat pe scară largă de organizațiile anti-rasiste și de milioane de adepți ai acestora tocmai pentru a combate rasismul (…) În consecință, nu constituie conduită sancționabilă.”

Ca să vezi! Noroc că ne apără străinii! Ai noștri au luat poziție de drepți și au susținut degrabă teza cealaltă: lingvistul (român) Al. Nicolae, cercetător la Academie, afirmă cu nonșalanță că „termenul negru cu referire la o persoană este rasist, nu este nici un dubiu…” Și nu le crapă de rușine obrazul românașilor noștri, în frunte cu ministrul Tineretului și Sportului, care, din dorința de a se da „europeni”, progresiști, luminați și liber-schimbiști, s-au repezit să condamne aiurea un co-național, cerându-și umile și necuvenite scuze în numele instituțiilor pe care le reprezintă? Burleanu, președintele FRF: „Cuvintele pe care le-am auzit cu toții nu-și au locul în fotbal”. „Salut și apreciez reacția promptă și fără echivoc a FRF” – declară indignat Csaba Asztalos, președintele Comitetului Național Român pentru Combaterea Discriminării (culmea, apărarea lui Colțescu avea s-o ia un influent ziar maghiar – dar de la Budapesta!). Ionuț Stroie, ministrul Tineretului și Sportului: „Aș dori să-mi cer scuze în numele sportului românesc”. Justin Ștefan, secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal: „E clar că e o faptă reprobabilă”. A sărit ca arsă și doamna ministră a sportului din Franța – nu cumva fiindcă-i româncă? (Roxana Mărăcineanu). Se bagă-n vorbă neîntrebat și Ion Crăciunescu: „Bine înțeles că a greșit Colțescu (…) poate s-o dea la întors cât o vrea el, nu mai are cum.” Iată că la întors au dat-o forurile fotbalistice europene, și nu trebuie să fii adept AUR pentru a vedea cum se alterează solidaritatea, cum ruginește demnitatea națională, și cum, în numele alinierii subalterne la un iluzoriu „political correctness”, românii sunt dispuși cu grăbire și voluptate să dea în cap românilor! Exact argumentele invocate acum de UEFA le-am folosit în tableta din „Monitorul de Suceava” apărută imediat după izbucnirea scandalului parizian. Alți confrați n-au ratat prilejul să-și arate vigilența revoluționară, susținând cu eleganță și grație ideea cumplitei vinovății a nefericitului Colțescu – și ținând astfel isonul ministrului Sporturilor din Turcia, care o consideră nici mai mult nici mai puțin decât „o crimă împotriva umanității”!

Ăștia-s oamenii noștri, cu ăștia defilăm! *

Miercurea trecută, după ora 22, s-a întâmplat ceea ce niciodată până acum n-am văzut: absolut toate televiziunile combăteau pe tema Șoșoacă! O astfel de unanimitate a programelor se întâlnește extrem de rar: în caz de terifiante calamități naturale, de izbucnire a unor războaie, de cine știe ce nemaipomenite evenimente cosmice. Firește, excedat, în noaptea cu pricina am visat-o pe Diana dʹArc: învăluită în tricolor, se afla în fruntea unui șirag de preoți pe care-i conducea vânjos, pe o cărăruie lăturalnică și neștiută din spatele Mitropoliei, către moaștele Sfintei Parascheva… N-aș intenționa să intru în fondul chestiunii, fiindcă de mult nu mai e nimic de spus. Aurarii au reacționat târziu, și destulă vreme de acum înainte vor purta stigmatul păgubos „partidul lui Șoșoacă”… Aș vrea doar să comentez o afirmație rostită la nu mai știu care post tv: „Nu-i de speriat, mai sunt astfel de personaje în lume– Marine Le Pen, de pildă”. Cu șapte mandate parlamentare, cu două participări în cursa prezidențială, de fiecare dată ajunsă în turul II, cu 6 milioane de voturi în 2017 (a învins-o Macron), deputată în Parlamentul European, considerată în 2016 „cel mai influent parlamentar european după Președintele Parlamentului, Martin Schultz”, Marine Le Pen a fost supusă, prin hotărâre judecătorească, unei evaluări psihiatrice pentru a se stabili „dacă este capabilă să înțeleagă observații și să răspundă la întrebări”. Curajoși franțujii!