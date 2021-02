Situație

Marea majoritate a localităților din județul Suceava înregistrează o incidență a cazurilor de Covid-19 sub 1,5 la mie și sunt în zona verde. Cinci localități sunt în zona roșie: Adâncata - 3,87 la mie, Ciprian Porumbescu - 3,02 la mie, Moara - 3,60 la mie, Siret - 3,34 la mie, Șcheia - 4,58 la mie. Alte 20 sunt în zona galbenă și 89 de localități sunt în zona verde. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 15 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 18 au câte un caz, 30 au sub cinci cazuri, 32 au sub zece cazuri iar 19 au peste zece cazuri în evoluție. Duminică în județul Suceava erau 1.095 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În municipiul Suceava incidența cazurilor pozitive a crescut la 2,47 la mie. În ultimele 7 zile, numărul de cazuri noi identificate în municipiul reședință de județ a avut două vârfuri, de 36 și 30 de cazuri, în zilele de 9 și 10 februarie. Pe 14 februarie au fost 19 cazuri noi confirmate în municipiu.

Indicele de pozitivare în județ în ultima lună a avut o creștere accentuată pe 18 ianuarie, la 32%, în rest a oscilat între 6 și 19%. Duminică a fost de 8%.

În ceea ce privește decesele în rândul pacienților cu Covid-19, în ultimele 14 zile au fost în medie trei decese pe zi în județul Suceava. În două zile, pe 31 ianuarie și pe 6 februarie au fost câte șase decese. În ziua de 14 februarie au fost trei decese. Numărul total al sucevenilor care și-au pierdut viața cu sau din cauza Covid-19 a ajuns la 988.

La această dată, în județ este un singur focar de Covid-19, cu opt cazuri, la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități-Ama Deus Siret.

În ultimele 24 de ore au intrat în izolare 37 de suceveni, 42 au intrat în carantină și 18 au fost internați în spitale, diagnosticați cu Covid. În același interval de timp au fost externate 18 persoane declarate vindecate.

Numărul celor aflați în izolare la domiciliu este de 672 de persoane, în carantină sunt 887 persoane, iar în spitalele din județ sunt internați 334 de pacienți diagnosticați cu Covid-19. Din totalul celor 540 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 186 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 54 pacienți sunt în zona tampon și 300 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 186 pacienți diagnosticați Covid-19, patru prezintă forme ușoare, ceilalți sunt cu forme medii, severe și grave de boală. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava are, la această dată, 333 paturi libere, din care 47 pentru pacienți cu Covid-19, 186 în sectorul non-Covid și 100 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 5 paturi pentru pacienți cu Covid -19.

La nivelul județului sunt disponibile 120 de locuri în zona Covid și 119 locuri pentru zona tampon.