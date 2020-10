Muzică

Formația suceveană Under The Burning Sky (UTBS) a lansat noul single intitulat „Dusk”, acesta fiind cel de-al doilea single lansat de muzicieni până acum. „Dusk”, după cum au spus membrii trupei, este o piesă care transcende între diferite stări și descrie un moment magic al zilei prin imagini vizuale frumoase proiectate direct înaintea ochilor ascultătorului - momentul în care ființa umană se poate reculege și își poate împlini dorința creatoare. Instrumentalul a fost produs exclusiv de membrii trupei în studioul Under The Burning Sky, vocea fiind înregistrată la studioul LaRa Records, Suceava. De partea de mix and mastering s-a ocupat Ashane Silva. Trupa Under The Burning Sky a luat naștere în toamna anului 2018, la inițiativa celor doi chitariști, Șerban Medvichi și Justin Curalariu. În anul 2019, trupa a susținut câteva concerte în orașul natal, tot în acest an fiind lansată și prima piesă a trupei, „Mushrooms”. La momentul actual, formația Under The Burning Sky lucrează la material nou, având în vedere lansarea unor single-uri. Single-ul: https://www.youtube.com/watch?v=dAkX8REc2vc

Band Social Media: FB: https://www.facebook.com/utbsband