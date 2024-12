Ieri a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare ale Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, o altă ediție experimentală, în care nu numai că vor participa 48 de țări, dar jocurile vor avea loc în toate țările unui continent: Americade Nord, adică din Canada până în Mexic, via SUA, unde se vor desfășura cele mai multe dintre ele. România speram să ajungă și ea acolo, după secetade două decenii în care visele noastre de mărire din perioada "generației de aur" s-au năruit complet. Parcursul din ultimii câțiva ani la nivel european ne-a dat însă încredere și ne-a readus speranța în suflet, faptul că am câștigat neînvinși o grupă din Liga Națiunilor fiind suportul moral pentru ceea ce urmează. În plus, față de oricare din ultimele ediții ale Mondialelor, de data aceasta avem și... selecționer, lucru care ne-a lipsit cu desăvârșire în campaniile anterioare! Ce ne-a adus tragerea la sorți de ieri e de trecut la capitulul "baftă chioară", fiindcă nu ne-a ieșit în cale nicio echipă dintre cele cu adevărat puternice. Adversarele se numesc Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Ce altceva ți-ai putea dori? Sigur că, în principiu, primele două și România au din start asigurate câte 6 puncte, lupta pentru calificare fiind de fapt una în trei. Dar când celelalte două sunt Austria și Bosnia, practic lupta e de la egal la egal. Depinde doar de noi să știm să gestionăm norocul care ne-a lovit din nou. Doamne ajută!

Tot foarte bine și-a continuat și FCSB parcursul european, egalul de la Hoffenheim fiind peste ceea ce speram de la ai noștri. Steaua e sigură de participarea la dublaeliminatorie care să o ducă în optimile Europa League, ceea ce e chiar demn de laudă. Deși a vândut jucători importanți, FCSB și-a construit totușiun lot solid care face față cu brio adversarelor. Cred că se poate și mai mult de atât, chiar un sfert de finală, dacă nu chiar mai mult. Hai FCSB, hai (și) Tricolori!