Nici nu m-aş fi aşteptat la altceva decât la prelungirea şi intensificarea scandalului medaliilor de la proba de sol a Jocurilor Olimpice, întrucât varianta aleasă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu are nicio legătură cu derularea evenimentelor din sala de concurs, iar parodia de "dreptate" făcută pare mai degrabă de natură dâmboviţeanădecât elveţiană. Nu sunt cine ştie ce expert în gimnastică (ba chiar m-am descalificat considerabil ca spectator de când prestaţiile alor noştri au devenit de neprivit!), însă după ce am urmărit toate concursurile câteva zeci de ani, mai am ceva urme de corectitudine în aprecieri. De aceea, revin cu fixaţia pe care am căpătat-o chiar în acele momente: cum mă-sa să îi dai lui Simone Biles punctaj cu care să ajungă medaliatăcu argint (în loc să o goneşti cape hoţ din preajma podiumului!?), când ea aieşit de două ori cu câte vreun metru de pe covor!?... iar pe Sabrina Voinea să o depunctezi cu 0,1 puncte (cu o zecime de punct, adică), exact cât era nevoie ca să piardă medalia de bronz, sub pretext că... a atins cu călcâiul dungade la limita spaţiului de concurs (dar pe care, cu filmări din orice unghi, se vede că nu a atins-o!)!? Aşadar: aia iese de două ori cu tot hoitul afară din saltea fără a fi penalizată, iar Sabrina nici nu atinge dunga, dar este depunctată!? Dincolo de panarama asta, conflictul s-a desfăşurat de fapt între celelalte două gimnaste, românca Ana Bărbosu şi americanaJordan Chiles, pe bază de contestaţie şi de cronometrarea depunerii acesteia. La o privire de bun-simţ rezultă că arbitrele au fost nişte golance, că Biles n-avea ce să caute pe podium şi că Voinea este de fapt medaliata cu bronz, dacă i se anulează depunctarea frauduloasă. Acordarea a 3 sau 2 medalii de bronz nu înseamnă dreptate. Iar americanii, cu tupeu nemărginit, ne fac tot pe noi hoţi! Asta, fiindcă mai mereu am înghiţit orice rahat ni s-a pus pe farfurie. Acum, vor înapoi medalia de la gâtul Anei. Da' noi de ce nu i-o dăm jos pe aia de argint a lui Biles, ca să le suim pe podium şi pe Ana,şi pe Sabrina? Răspuns: de fraieri. Mereu fraieri!