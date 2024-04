La finalul meciului ăluia arbitrat tâlhăreşte de Haţegan, în care jucătorii lui Poli Iaşi au ieşit şi eliminaţi, şi spitalizaţi, şi cu punctele luate, m-am întrebat, alături de mulţi alţi bătrâni (care am prins vremurile în care echipa Miliţiei, Dinamo, era făcută campioanăcând voiau muşchii ei şi ai generalilor, iar jucătorii ei deveneau golgheteri europeni cu ajutorul arbitrilor vânduţi) dacă nu cumva Miliţia a redevenit ce era odată, şi chiar mai mult decât atât! Nu-mi iese din minte nici măcar unul din momentele alea groteşti, în care domnul doctor Hațegan se uitacum ăluia trântit îi curgea sânge din ureche şi din nas, iar el nu catadicsea să-i dea roşu asasinului de la Dinamo. Dinamo şi-a însuşit fraudulos, cu complicitatea tâlharului cu fluier, cele 3 puncte. Păgubiţi, ieşenii n-au urlat cât s-ar fi cuvenit. Şi nici victimele colaterale, cele mai apropiate mie fiind Valeriu Iftime şi Botoşaniul, care altfel ar fi privit clasamentul în care Dinamo ar fi avut azi cu 2 puncte mai puţin. Între timp, justiţia divină a intervenit cumva, făcând ca Dinamo să dea înapoi cele 2 puncte frauduloase, fiind egalată la Craiova în prelungiri, tot aşa cum o bătuse ea pe Poli. Păgubita a ieşit şi Botoşani, egalată şi ea în prelungiri la Sibiu! Trăgând linie, vedem că Botoşani s-ar fi cuvenit să aibă cel puţin 2 puncte în plus, iar Dinamo măcar cu 2 mai puţin. Azi are loc meciul direct. Cred în vorbacare spune că totul în viaţă se plăteşte. Aştept efectuarea decontului între Botoşani şi Dinamo. Pariem că vecinii noştri se salvează? Eu sper într-un 3-0. Hai Botoşani!