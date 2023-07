Cam așa se cânta acum jumătate de veac... Nu mă așteptam la atât de multe emoții la meciurile fetelor noastre la Wimbledon, mai ales pentru că aceste emoții s-au dovedit a fi pozitive! Ana Bogdan a deschis ziua de joi și putem spune că a defrișat calea pentru celelalte jucătoare din România. Scriam că meciul cu Parks, din turul secund, avea să fie mai greu decât se preconiza? Aveam dreptate, dar numai privind la primul set. 1-6, nimic de comentat, mai dificil era de întrevăzut o soluție. Jucătoarea americană părea un fel de Tarzan care nu lăsa nicio șansă celor din lumea veche. Totuși, cumva, Ana Bogdan i-a luat pulsul și în cele din urmă a reușit să se califice în turul 3, ceva dincolo de meritoriu, inclusiv pe plan financiar. Oricât am plusa cu gloria sportivă, o sportivă profesionistă ca Ana Bogdan, ajunsă la 30 de ani fără titlu contorizat de WTA, trebuie până la urmă să se autofinanțeze. Următoarea adversară este Tsurenko, iar eu îi voi fi cel mai dedicat suporter. Cronologic, deși nu prea, Irina Begu a izbutit să încheie primul său meci la Wimbledon 2023, unul în care am retrăit vechile emoții și mărturisesc că nu credeam în bune auspicii. Însă Irina, singurul nostru cap de serie la Wimbledon, s-a descurcat finalmente cu canadiana Marino, așa cum de altfel se și cuvenea. Urmează Blinkova, apoi probabil Sabalenka, dar nu merită să privim în zare. În fine, Sorana Cîrstea și-a depășit temerile de ”hitter”, adică de jucătoare are dă tare, taman în fața principalei exponente de acest tip, letona Ostapenko. Era 0-3 la întâlnirile directe, deci mai mult decât binevenită această victorie, mai ales că diferența a fost făcută la câteva puncte. Eh, dar ce bine ar fi fost s-o întâlnească în turul următor pe Jaqueline Cristian, doar că aceasta a pierdut în fața lui Haddad Maia! Nu s-a lăsat ușor românca, a fost nevoie de set decisiv, dar experiența a primat. Să sperăm că Sorana va fi o ”româ-nucă” mai tare pentru braziliancă!

Nimic despre partea masculină, dar vreme e. Meciul dintre Tsitsipas și Thiem ar fi meritat doar el un articol întreg!