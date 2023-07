Transport dus-întors, la Festivalul „Deep in the forest”, din 14, 15 iulie, de la Corlata

Cu entuziasm și mare pofta de distracție, organizatorii „Deep in the forest” anunță cea de-a V-a ediție a festivalului, eveniment programat pentru zilele de 14 și 15 iulie, la Comoara Bucovinei, Corlata.

URBAN Street Food & Bar, Comoara Bucovinei, Erick’s Agency, alături de o serie de parteneri (Iulius Mall, Assist, Hair Studio by Dizzy, GRACE by RB, Abau, CAR Învățământ Fălticeni, Live Tichets, Auto Schunn, Jagermeister etc.), prieteni ai festivalului, invită iubitorii de distracție să petreacă două zile și două nopți într-un cadru de poveste, cu muzică bună, activități variate și surprize speciale.

Mai mult, un element de noutate în acest an este reprezentat de faptul că organizatorii pun la dispoziția celor care vor să le fie alături transport gratuit dus-întors, curse speciale din 30 în 30 de minute, începând cu ora 17.00 și până la 6.00 dimineața. Mașinile de transport persoane vor pleca din fața URBAN Street Food & Bar și vor ajunge până la Comoara Bucovinei, Corlata, și retur.

”<Deep in the forest> vine în acest an cu multe surprize, cu un mix interesant de artiști, un line up bun, cu distracție și așteptări mari. Începem de la ora 16.00 în fiecare zi. Anul trecut au fost undeva la 3.000 de participanți, în acest an ne așteptăm să depășim 5.000. Vom avea alături de noi iubitori ai festivalului, oameni care au rezonat cu idea noastră de a organiza un astfel de eveniment ușor diferit, în inima naturii. Line up-ul din acest an este ușor mai comercial, mai main stream, ne adresăm unui public mai larg. Biletele fiind puse în vânzare pe online, am putut observa că avem persoane din Piatra Neamț, Iași, Botoșani, dar și din Cluj și București, care au achiziționat bilete”, ne-a mărturisit Dan Angheluș, organizator, reprezentant URBAN Street.

Activități variate pe timp de zi și muzică bună până dimineața

Principalul punct de atracție al evenimentului este reprezentat de mixul de artiști propus de organizatori: vineri – AUDAKS, RAYNOX, JULIAN J, JOHN JUNIOR, BARBONEE, PUYA, ANDY MOISESCU, ADRIAN EFTIMIE; sâmbătă - PAUL LUCA, MIKOS, LEXU, GABI IFRIM, ALBWHO, ROXEN, DENY b2b CUCU GRAM, OPTICK.

De asemenea, organizatorii pregătesc zone de relaxare, cu hamace, fotolii, standuri cu gustări, standuri cu premii, tocmai pentru a recrea vibe-ul de festival.

Biletele pot fi achiziționate de pe https://www.livetickets.ro/bilete/deep-in-the-forest-2023?fbclid=IwAR2ZPFSHJUq1T-L9ImfsgMkcnGot4TuhTBRQBFXbYBu6mOEJNPHG5WEpHI8.

Evenimentul va beneficia de sprijinul Poliției și Jandarmeriei.