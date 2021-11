Locul unde am putut-o constata este la echipanumită FCSB, unde, la expirarea "lunii de miere" dintre stăpânul de sclavi şi presupusul om liber Iordănescu, am asistat la deversări de lături dintr-o parte şi din cealaltă, mascate însă în vorbe relativ rezonabile. Argumentaţia bolnavului psihic cu pretenţii de atotcunoscător, Gheorghe Becali, părea destul de solidă: "Când a venit la echipa eram la 7 puncte în urma CFR-ului, acum suntem la 8!", în timp ce angajatul său, presupusul om liber Iordănescu, zicea că din 8 meciuri a câştigat 7 şi a făcut un egal, ceea ce e mai mult decât excepţional. În acest punct mort, stai şi te întrebi ce poate conduce la ruptura, din moment ce performanţele sunt vizibile şi notabile? Păi, dacă stai atât de bine cu nervii încât să reuşeşti să nu te buşească râsul când auzi enormitatea ("Echipa nu joacă nimic, ce, ăla-i joc? Nicio idee, nicio strategie..."), începi să te întrebi de când a ajuns Nea Gigi fanul necondiţionat al esteticii pe gazon şi de când e aşa de profund analist al sistemelor şi tacticilor de joc. Să fi învăţat el la Facultatea aia de Drept pe care nu ştim nici măcar cum naiba a început-o, darămite dacă o fi şi terminat-o (deşi nu m-ar mira, din moment ce printre profesori erau şi juriştii Ligii şi FRF!!!), chestii de strategii şi abordări în iarbă!? Sau lucrurile se prezintă de fapt mult mai simplu şi mai pe înţelesul nostru? Adică, supus prin contract unor interdicţii de a-şi mai băga coada în alcătuirea echipei, domnul patron a suferit mai întâi în tăcere, apoi a avut, când şi când, câte un puseu de orgolios atins la imagine, în cele din urmă izbucnind şi făcându-l pe omul presupus liber să-şi ia, vorba Revoluţiei române, "raţia de libertate" totală! În traducere liberă, să-şi ia câmpii. În locul său a fost adus de bun unul gonit nu de mult... de prost! Dar care are o calitate (un dar, chiar un har!?): face schimbări întocmai şi la timp, şi identice cu cele gândite în aceeaşi fracţiune de secundă de stăpânul de sclavi! Inspiraţie maximă, genialitate pură şi telepatie pe faţă, ce mai!