Sunt pe lumea asta recorduri sportive care există parcă doar pentru a fi bătute, pentru a duce performanța umană la nişte înălţimi de-a dreptul năucitoare, greu de priceput inclusiv de cei care sunt extrem de apropiaţi de sport în general. Cel mai adesea, recordurile sunt bătute în repetate rânduri de sportivi care dincolo de performanţele realizate îşi fac parcă singuri statuile pe care le merită, ale căror postamente sunt alcătuite tocmai din şirul de recorduri. Uşor paradoxal, după retragerea unuia din aceste monumente ale sportului, evident că apar alţi sportivi capabili să bată recordurile, dar pe care greu îi mai putem asimila cu marea performanţă, totul rămânând în umbra fostului campion. Un exemplu la îndemână e Serghei Bubka, săritorul cu prăjina, care a bătut recordul mondial de... 35 de ori! De 17 ori în aer liber şi de 18 ori indoor. Păi după el, te mai poţi gândi la vreun altul? Ei, l-am văzut şi pe suedezul minune, Armând Duplantis, care parcă are aripi, şi care a sărit 6,17 metri, bătându-i recordul lui Bubka! Nu-i ciudat? I-ai bătut doar ultimul record, dar de fapt i le-ai şters pe toate din clasamente! Ei, ideea acestui comentariu mi-a venit de la noul record al lui Sir Lewis Hamilton: de alaltăieri, este primul pilot care a câştigat 100 de curse! Vă daţi seama ce înseamnă că de 100 de ori să treci primul linia de sosire după o "plimbare" cu peste 300 de km/oră? Vi se pare la îndemână? Să vedem câte mai adaugă, fiindcă eu cred că Hami va mai alergacâţiva ani buni. Dar şi dacă nu mai câştigănicio cursă, cam când credeţi că îi va fi bătut acest record? Şi a mai fost un record, din fotbal de data asta: Lewandowski a înscris în 19 meciuri consecutive în care a jucat, în toate competiţiile, stabilind un record pentru Germania. Mai avea două şi îl egala pe Messi, care are 21. Ei, în ultima etapă din Bundesliga, Lewa n-a mai marcat! Aşa cum îl văd, cred că e în stare s-o ia de la început.