Aceia dintre dumneavoastră care îmi cunoaşteţi (şi) aceastădereglare, anume socotitul instantaneu al numărului de litere dintr-un enunţ (poate m-aţi şi văzut făcând asta la "Românii au talent", cu ceva ani în urmă), probabil că v-aţi gândit deja la vreo formă de astenie de primăvară, în varianta soft, ori la un puseu de nebunie pură, în cea hard! Adică, săracu'!, uite ce a făcut COVID-ul din el! Fiindcă e clar că deja suntem obişnuiţi cu anulari, amânări, reprogramări nu doar de meciuri cu bucata, ci până şi de competiţii întregi, precum ditamai Campionatul European de Fotbal, amânat de anul trecut până anul ăsta, fix din cauza COVID-ului, cuvânt din 5 litere care începe cu "C"!... Iar pe ăsta de la ziar l-a făcut să numere toate literele din toate cuvintele. Până la un punct, presupusul dumneavoastră raţionament sta în picioare, mai ales că nu cred să existe pe planeta ăsta prost făcută vreo singură fiinţă care să nu fi fost afectată de nebunia globală. Problemă majoră însă este aceea că mai sunt în vocabularul limbii române cuvinte cu aceleaşi caracteristici, adică să înceapăcu "C" şi să fie compuse din câte 5 litere. Ba şi care pot opri meciuri! Aţi văzut secvenţele date la jurnalele de sport acum câteva zile, cu meciul ăla (parcă din Belgia) oprit de un... câine!? Câine începe cu "c" şi are 5 litere. Tot aşa şi căţel! Numai că eu fac aici trimitere la încă altul. Cuvântul este "ceaţă", cea care a reuşit să oprească la noi, alaltăieri şi răsalaltăieri, desfăşurarea unui meci din Liga 1, Viitorul Constanţa- Politehnica Iaşi. L-a oprit mai întâi în timpul desfăşurării "normale", conform programării iniţiale. Reluarea, pentru cele 25 de minute rămase, a fost şi ea imposibilă, că era iarăşi ceaţă, la ora 16. S-au mai încălzit şi a treia oară, au reapărut şi arbitrii cu o oră mai târziu, la 17, dar ceaţa nu se dădea dusă... aşa că s-au dus jucătorii, arbitrii, oficialii, urmând să se revadă cu un alt prilej... mai în toiul primăverii! Spuneţi-mi, vă rog, dacă aţi mai pomenit chestia asta. Aţi mai auzit, pe undeva, vreo ştire care să zică despre meciuri anulate din cauza ceţii? Eu chiar nu-mi amintesc, pe bune. Cred că şi aici suntem altfel decât lumea normală. În studioul Digisport, un invitat zicea că ar trebui să... dea foc la nişte cauciucuri!!!... că acum 50 de ani aşa se procedă! Da, atunci puteam alunga ceaţa, numai că în cei 50 de ani scurşi, omenirea s-a dusînainte cu 50, iar noi înapoi cu tot atâţia! Concluzia ar fi că acum suntem cu 100 de ani în urmă, iar pe atunci nu se alunga ceata cu nimic!