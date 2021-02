Sintagma din titlu este premeditat năucitoare, fiindcă în context prin "lumea ailaltă" înţeleg şi vorbesc despre partea cealaltă a planetei, aia în care se află, printre alte entităţi terestre, şi insula-continent Australia, locul în care pare să se fi mutat întreaga suflare tenisistică de pe Pământ. Până la o bucată, este logic casportivii să caute locurile favorabile desfăşurării activităţilor lor, iar sportul să migreze dintr-un loc în celălalt în căutare de condiţii bune. Numai că de multă vreme, adică de mai bine de un an, factorul meteo-climatic, deşi şi-a păstrat o parte din importanţă, nu mai este cel decisiv. Acum, orice discuţie despre orice fel de competiţie din oricare sport porneşte de la elementul "pandemie". Vă amintiţi cum, acum vreun an, făceam mişto de "răceală" asta mai severă, ori despre "gripa" mai nervoasă niţel, şi căreia doar fraierii îi acordă maximă importanţă? Între timp, ne-am lămurit că suntem cam 8 miliarde de fraieri, iar cei "deştepţi", care n-au băgat-o în seamă, de regulă s-au cărat până să-şi dea seama cât de deştepţi au fost! Mai mult, ţineţi minte cum aşteptam cu nerăbdare vara, că doar ditamai experţii ne explicaseră, cu duhul blândeţii şi pe înţelesul nostru, că virusul nu rezistă la temperaturi ridicate? Erau şi argumente "ştiinţifice" de tipul: uitaţi-vă ce puţine cazuri sunt în Africa! Ulterior am lămurit-o şi p-asta: nu cazuri erau puţine, ci teste... deloc! Ce vreau să spun e că plutim într-o nebuloasă adâncă rău, şi că nimeni nu are habar de nimic în legătură cu pandemia! Coronavirusul are programul lui şi nimeni şi nimic nu are să-l cunoască cât de cât. Acum, în Australia, e echivalentul lunii august din emisfera noastră. E clar că sportivilor le e mai bine decât în mod obişnuit, în ianuarie în anii "normali", dovada că acum, în loc să stea cu limba scoasă, am văzut o jucătoare, alaltăieri, îmbrăcată cu... colanţi! Probabil că şi acolo s-a crezut, greşit total, că virusul e mai bleg vara şi că poate fi ignorat, din moment ce s-a dat drumul la spectatori în tribune. S-a revenit, astfel că săptămâna asta e fără spectatori! Poate vor reveni la finalele din weekend, dar nu băgăm mâna în foc! Oricum, sportivilor pare în general să le priască acolo mai mult decât în alte locuri de pe planetă, aşa că ce-ar fi să se mute toate sporturile în Australia, adică pe lumea ailaltă!?