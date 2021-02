Iad aici, iad dincolo...

În principiu, dar şi în conformitate cu normele gramaticii (deşi aici, contextual, se acceptă şi se utilizează şi formă de plural "iaduri") şi ale logicii, substantivul "iad" este unic; nu prea are cum să aibă plural, întrucât nu există mai multe iaduri. De fapt, nu ştim nici dacă există măcar unul, dar asta e altă discuţie! Numai că viaţa de zi cu zi uneori sfidează aceste reguli, astfel încât, chiar pe văzute, am constatat că pot exista, chiar simultan, mai multe iaduri. Sau iadul poate îmbrăca mai multe forme, nici nu ştiu cum ar trebui formulatăcorect această idee. Poate că exemplele pot fimai lămuritoare decât argumentaţia pur teoretică. Primul dintre ele vine din partea ailaltă a lumii, fix din Australia, unde e clar că mai toţi cei prezenţi în imaginile televizate suferă din cauza căldurii excesive. Sportivii se chinuie să termine meciurile, iar cu cât acestea se prelungesc, cu atât dispare puterea de concentrare, iar schimburile de mingi devin tot mai scurte. Se vede clar că nimeni nu are chef să stea pe teren mai mult decât strictul necesar. Să stea în iad, adică. Numai că în acest an,parcă dracii care alimentează focul de sub cazane au mai obosit şi ei niţeluş. Amintiţi-vă ce era acolo anul trecut, când întreaga Australie ardea şi fumega, iar organizatorii au ezitat mult până să dea drumul desfăşurării turneelor de tenis. Mergând tot pe firul logicii, ar rezulta că dacă acolo unde-i canicula demenţială e iadul, atunci opusul acesteia, deci frigul, gerul, viscolul, ar reprezenta imaginea paradisului. Complet greşit! Cine a urmărit alaltăieri noapte meciul de la Botoşani dintre echipă locală şi Universitatea Craiova din Cupa României s-a putut lămuri pe deplin că ninsoarea, terenul îngheţat şi viscolul au construit imaginea unui alt tip de iad, cu nimic mai bun decât cel din Australia! Amărâţii ăia care au alergat şi s-au tăvălit prin zăpada cât a fost meciul de lung ar merita elogii pentru eroismul de a fi rezistat pe toată durată. De spectacol, nici vorbă: a fost doar un chin, iar victoria Craiovei pur întâmplătoare. Chiar nu văd cine are de câştigat, şi ce, din aşa un meci de coşmar pe un teren horror.