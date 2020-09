Indiscutabil, subiectul principal, poate chiar unic, de discuție în aceste zile este noul start al noii echipe naționale a României sub comanda noului ei antrenor, Mirel Rădoi. Am subliniat cu premeditare ideea de înnoire totală, punându-mi toate speranțele în selecționerul absolut surprinzător până acum (e drept că la un nivel ceva mai mic), autor al unei duble performanţe pe care nu cred că în afară de el o mai visa cineva (turneul final Euro Under 21 şi calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo). Studiind lotul convocat, prima surpriză răsare chiar pe linia porții (mă rog, probabil pe linia băncii de rezerve) şi se numeşte Lazăr, el fiind portarul echipei din Giurgiu. Că nu va intra ca titular e aproape sigur, numai că a-l chema pe Tătăruşanu mi se pare un risc major, având în vedere faptul că el apără la PSG ceva mai puţin decât apăra Lobonţ la Roma... adică deloc! Iar Niţă de la Sparta Praga e şi el doar de umplutură. Norocul lui Mirel şi al nostru ar putea fi acela că Irlanda de Nord, cu care jucăm primul meci, pe 4 septembrie, nu are un joc al naibii de ofensiv. Şi tot cam aşa e şi situaţia Austriei, al doilea adversar, pe 7, în deplasare. Având în vedere că un start bun îţi poate da tonus pentru ceea ce urmează, mi se pare absolut obligatoriu să jucăm ofensiv, neapărat la victorie, în maniera în care ne obișnuise Mirel la Under 21. Iar aceastăcompetiție nu e cazul să fie desconsiderată, întrucât (chiar dacă nici acum nu i-am înţeles mecanismul, şi nici nu mai încerc să-l pricep vreodată!) ea este cea care ne-a adus la barajul pentru Euro, cel de luna/ lunile viitoare. Cum ziceam, trebuie jucat ofensiv, în ideea de a înscrie. Eventual un gol mai mult decât adversarii. De aceea nu îmi explic lipsa lui Mitriţă, poate singurul capabil să dezechilibreze de unul singur o apărare întreagă. Şi să nu-mi zică nimeni că e firav, că-i plăpând, şi că adversarii de acum, plus Islanda, joacă foarte "fizic", că nu ţine. Cum de ce? Fiindcă pe Messi nu l-a lăsat nimeni acasă vreodată pe considerente fizice. Iar Mitriţăe cu 1 centimetru mai înalt decât "Piticul".