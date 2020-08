Chiar a-nceput!?

Între momentul în care am început eu să scriu această rubrică şi cel în care dumneavoastră o citiţi, deja s-a urnit în România o nouă ediţie de campionat de fotbal românesc. Trebuie făcute mereu aceste precizări, întrucât eventualii cititori din străinătate sau din alte galaxii ar putea crede că ceeace se joacă aici, în ţara asta prost făcută, este acelaşi fotbal care se joacă şi în lumea normală. Lucrurile stau însă complet diferit, iar adevărul fundamental este cel izvorât din gândirea ex-miliţianului Dumitru Dragomir,care cu ani buni în urmă a gr(oh)ăit ca "fotbalul este oglinda societăţii". Adânc. Şi perfect valabil. În fond, cum ar putea fi tocmai fotbalul o chestie logică şi normală, în locul unde nimic nu este aşa? Cu ce e fotbalul mai breaz decât, să zicem, sistemul de educaţie? Păi dacă noi nu ştim, cu trei săptămâni înaintea începerii şcolii, dacă şi cum se va produce acest eveniment, atunci de ce am şti cum se va juca în noua ediţie de campionat, după ce nici pe precedentanu am încheiat-o!? Sau dimpotrivă: am încheiat-o simultan în 4 sau 5 feluri complet diferite, încât nici ăia care s-au salvat (adică... toţi!) de la retrogradare n-au înţeles cum s-a petrecut minunea, dar nici ăia promovaţi nu pot şti cum de au ajuns în prima ligă. Peste toate, rămâne antologicădeclaraţia unui antrenor de la o echipă din prima grupă valorică, intervievat în seara în care s-a jucat ultimul meci oficial de campionat... după regulamentul Cupei României! Ei bine, întrebat la sfârşitul nebuniei pe ce loc a terminat echipa sa, omul a spus fără absolut nicio intenţie de glumă: "Habar n-am!". Ba ne-a mai şi explicat că dacă ar fi să se joace restanţele anulate în aceeaşi zi prin... şedinţă, atunci ar fi posibil să mai cadă un loc, iar dacă s-ar lua în discuţie pierderea unor meciuri pe motiv de infectare a jucătorilor, ar mai putea urca unul sau chiar două locuri. În sfârşit, ieri (probabil) a început o nouă ediţie de campionat, prilej cu care tare sunt tentat să pariez din nou că Dinamo nu apucă căderea primei zăpezi în Liga I.