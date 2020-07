Aproape o oră i-a ”înjurat” comentatorul Angheluță, de la DigiSport, pe rapidiști. Aceștia și-au jucat ultima șansă aseară, la Arad, cu liderul UTA, care conducea după o gafă a unui fundaș rapidist, nepermisă nici amatorilor de pe sintetic. La o reluare banală din unghi, portarul rapidist greșește ca atâția alții, scăpând mingea pe sub el. Are însă noroc, pentru că mingea lovește bara. Are însă și ghinion, pentru că fundașul rapidist la care a ajuns mingea (Iacob), în loc s-o degajeze, alege s-o protejeze față de adversarul direct, numai că îi face culoar altui adversar care înscrie în poarta goală. În mintea oaspeților probabil îi ajungeau blestemele celor de la Petrolul, așa că nu legau nimic. Cam ăsta era contextul în care fostul fotbalist Angheluță manifesta din calitatea de comentator un adevărat complex de superioritate. Îi desființa pe giuleșteni pe criterii valorice, de experiență, de implicare, de caracter. Degeaba mai încerca partenerul Tivilichi să mai îndulcească tonul, amintind de meciul de la Ploiești, Angheluță o ținea pe-a lui: ”nu poți să promovezi cu astfel de jucători”... Numai că, de nicăieri, Rapidul egalează la o fază fixă, o lovitură liberă laterală reluată cu capul de uruguayanul Mallo. Și, ca întotdeauna în fotbal, partida capătă o nouă turnură. Arădenii, asistați de pe garduri de suporteri pregătiți să sărbătorească promovarea, încep să simtă teama că pierd până și punctul care-i păstra mari favoriți, în timp ce rapidiștii încep să arate ceva calități, câte puțin din toate. Iar golul întoarcerii de scor s-a înscris tot din fază fixă, de pe partea opusă, și tot de Mallo, de data asta cu piciorul. Nimic de semnalat în continuare, doar un cap la ultima fază, dintr-o poziție de la care arădenii ar fi fost îndreptățiți să spere la mai mult, măcar să fie pe poartă. Oricum, dată fiind situația dintr-un play-off, punctele se împart doar între pretendente, așa că urcă una și coboară alta, iar dacă rezultatele se brodesc toate nefavorabil, cel mai slab loc pentru UTA este al treilea, adică un baraj cu ultima clasată din play-out, dacă e să ne luăm ultimele zvonuri. În ce-o privește pe Rapid, și-a câștigat dreptul de a spera la locul 3 sau chiar 2, dar numai cu victorie în ultimul meci cu Turris.