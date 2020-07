Opinie

Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu a declarat că președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, nu se satură să se umple de ridicol prin aparițiile pe care le are în presă. Daniel Cadariu a arătat că Ioan Stan va încheia, în curând, cinci mandate de parlamentar, adică 20 de ani de când a fost fie deputat, fie senator de Fălticeni, fără să facă nimic în toată această perioadă din aceste funcții. Cadariu a spus că nici până acum municipiul Fălticeni nu are un spital nou funcțional, deși PSD-ul a fost 7 ani consecutivi la guvernare cu 5 prim-miniștri și aproape 200 de miniștri, iar Ioan Stan este de patru ani președinte al PSD Suceava și membru în conducerea centrală a partidului. „Bine că a putut acest guvern PNL să aloce 15 milioane de lei noi, adică 150 de miliarde de lei vechi, pentru Spitalul municipal Fălticeni în doar șapte luni de guvernare, în perioadă de pandemie și în plină criză economică mondială”, a arătat senatorul liberal. El a adăugat că municipiul Fălticeni nu are o sală de sport deși sportivii din localitate au avut performanțe notabile de-a lungul timpului, și nu dispune nici de o casă de cultură modernă sau de o șosea de centură, cu toate că sute de tiruri străbat zi și noapte centrul localității.

„După cum se vede, acasă la președintele PSD Suceava abundă problemele nerezolvate de la Revoluție încoace”, a subliniat Daniel Cadariu. El a mai spus că tot Ioan Stan a mai reușit o „performanță”, „omorând” aproape toate investițiile, fie prin oprirea cofinanțărilor la proiectele cu fonduri europene, fie prin stoparea alocărilor de bani de la buget pentru investiții în curs, fie prin "chichițe" tehnice de genul neaprobare de indicatori, întârzierea emiterii unor hotărâri de guvern sau ordine de ministru. Cadariu a precizat că, astfel, PSD a ținut blocate nenumărate proiecte și investiții din județul Suceava, centurile de ocolire a Sucevei și a municipiului Rădăuți, proiectul de 234 de milioane de euro pentru alimentarea cu apă și canalizare pentru 200.000 dintre suceveni, axa de drumuri județene de la limita cu județul Iași, prin Suceava și până la Siret, magistrala de gaz metan spre Vatra Dornei, pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc, terminalul al doilea de la aeroportul de la Salcea, modernizarea căii ferate de la Pașcani prin Dărmănești, către Ucraina.

„Iar celor de la PSD și domnului senator Stan le e greu să <înghită> realitatea că, în doar șapte luni de guvernare, PNL-ul în general și președintele Consiliului județean Suceava, Gheorghe Flutur, la nivel județean, au reușit deblocarea tuturor investițiilor sus amintite, dar și a multor altora”, a arătat Cadariu. De asemenea, senatorul PNL de Suceava a mai declarat că Ioan Stan a fugit de răspunderea de a candida pentru președinția Consiliului Județean Suceava, de frica contracandidatului direct în persoana lui Gheorghe Flutur, însă continuă să îi critice pe alții exact în legătură cu lucrurile pentru care liderul social-democraților suceveni nu a fost în stare să facă nimic.