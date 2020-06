Prima dată când am văzut un portar efectuând o degajare din careul mic până la un coechipier aflat niţeluş mai încolo, în careul mare, era prin lună martie, până să se întrerupă fotbalul pe planetă, în primele minute ale unei partide fără vreo importanţă. Mai întâi am crezut că n-am văzut bine, apoi că arbitrul era cu dosul la fază şi că n-a văzut ce s-a întâmplat. Paranteză: probabil că mulţi dintre dv ştiu că eu urmăresc meciurile în paralel pe două televizoare, amplasate unul deasupra celuilalt, şi că de regulă unul are volumul mai mic sau chiar tăiat. Ei bine, asta era şi acum situaţia: televizorul pe care văzusem ceea ce credeam eu că era o anomalie era cu volumul dat pe zero. Am luat telecomandaşi am plusat la volum, tocmai la timp pentru a prinde o coadă de comentariu referitor la cele mai recente modificări din regulamentul de desfăşurare a meciurilor oficiale. Aşa m-am lămurit şi eu cu ceea ce se întâmplase pe gazon: repunerea mingii în joc de către portar nu mai obligă coechipierul căruia i se trimite mingea să fie plasat dincolo de limitele careului mare. M-am liniştit, dar n-a fost să fie de lungă durată, pentru că în repriză a doua, după ce la pauză se efectuaseră deja două schimbări la una din echipe (iar eu dădusem volumul înapoi pe zero), prin minutul 70 şi ceva văd că se mai pregătesc încă doi să intre în joc. De data asta, chiar am zis că arbitrul e beat sau bolnav, şi am umblat din nou la volum, pentru a auzi comentariul din clipa în care cineva va sesiza greşeală impardonabilă a "centralului". În loc de asta, peste alte vreo 5 minute, văd că arbitrul de rezervă mai pune o dată mâna pe tabela aia mică, scrie nişte numere pe ea, şi văd cu uluire că mai vine unul, din aceeaşi echipă, la schimbare! Ei, fraţi români, uite-aşa am aflat din comentariul pe care-l aşteptam că tot "pe nou" se pot efectua nu mai puţin de 5 schimbări, adică fix jumătate de echipă, dacă nu socotim portarul. Cu o condiţie: acestea să se efectueze în doar 3 momente ale jocului. Adică exact ce văzusem şi eu: doi la pauză, doi mai încolo, şi unul spre sfârşit, fix în 3 momente! Zău că aştept de atunci un meci cu 5 schimbări în acelaşi moment. Încă nu am prins unul, dar în ultima etapă de la nemţi am văzut 4 schimbări simultan. Oricum, am constatat că e obligatoriu să ai volumul dat tare, ca să şi auzi ce se petrece, că doar văzul te poate înşela!