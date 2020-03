Înapoi la lucrurile serioase care ne influențează viața zilele astea. Sau mai degrabă săptămânile astea, chiar lunile. Mai multe nume importante din fotbalul mondial au fost infectate de acest virus minimalizat de mulți oameni. A venit și primul deces din lumea fotbalului, este vorba despre Lorenzo Sanz, a scris mai pe larg colegul de rubrică. Sigur, nu e vorba de un actor de pe gazon, nici măcar de un oficial activ, dar cum să nu-l știi pe Sanz, doar era președintele lui Real chiar când Zidane înscria cu voleul ăla la vinclu în finala Ligii Campionilor în... 2002! Cum, au și trecut 18 ani?! Iată că da. Destui fotbaliști, activi sau retrași, au fost infectați cu acest virus, iar tinerețea este atuul lor în lupta cu boala. Marți am aflat și despre un antrenor testat pozitiv, nimeni altul decât Fatih Terim. Turcul are puțin peste 65 de ani, deci se înscrie în grupa de risc. La noi în țară, de azi, nici n-ar mai fi avut voie să iasă din casă. Să sperăm că și el, și cât mai mulți alți seniori, vulnerabili în fața acestei ”banale gripe”, vor trece cu bine peste neașteptata încercare ce ne e dată. Ghilimele din propoziția precedentă se justifică sarcastic prin diverse declarații ale unor oficiali, de la noi sau de aiurea. Unul este ditamai președintele Braziliei, nici nu merită să-i pomenim numele, un accident al istoriei, dar am descoperit și o declarație a unui specialist de-ai noștri, invitat într-o veselie de televiziuni să-și dea cu părerea avizată. Starea de fapt i-a schimbat discursul doctorului Streinu-Cercel față de acum o lună, când spunea că se preocupă cine nu trebuie de acest coronavirus, care ar fi de 10 ori mai slab decât virusul gripal! Adică presa, societatea, oricine nu aparținea lumii medicale. Uite că acum ne preocupă obligatoriu pe toți, iar lumea medicală e sub asediu, ceea ce s-a întâmplat la spitalul vostru din Suceava putând fi încadrat la crimă administrativă. Ce dacă nu există încadrarea, o inventează starea de urgență!