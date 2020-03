N-am prea luat în serios provocarea aia de a jongla cu rola de hârtie igienică, dar uite că fotbaliști celebri au luat-o, iar știrile sportive i-au popularizat generos. Parcă se potrivea mai bine portocala cu care mulți jucători și-au demonstrat tehnica prin vacanțe, măcar pentru că era tot sferică, numai că în contextul actua,l gestul poate ar fi fost interpretat ca dispreț pentru resurse. Dar și hârtia igienică a fost foarte prețuită, cel puțin în zilele de început ale pandemiei. Messi ca Messi, nu mă mai miră nimic în ce-l privește, dar Hagi ăla micu’parcă a prezentat un număr de circ! Rola aia l-a ascultat chiar și la unele șmecherii, apoi l-a atras și pe taică-su în joc, iar Gică nu s-a făcut nici el de râs. Pe urmă a intrat și Simona Halep în joc, însă aptitudinile ei fotbalistice deja nu mai miră pe nimeni. Ar fi fost mai interesant cum s-ar fi descurcat la sportul ei de bază cu provocarea numită #20touchchallenge, în care rola trebuie lovită numai cu rama rachetei. O mai văzusem cu câteva zile înainte și pe Cristina Neagu în acțiune, care ne-a arătat că talentul nu ține cont de membru, fie el superior sau inferior. Așa că atunci când, pocnit de plictiseala statului acasă, am zis să mă prostesc și eu puțin, credeam sincer că n-o să fie mare lucru. Aiurea, 4-5 am reușit să țin pe picior, ba de multe ori rola zbura cât colo după prima sau a doua lovitură. Asta în condițiile în care cu mingea țin socoteala mai bine în minute! Dumneavoastră ați încercat? Pe bune, m-ar interesa dacă ați avut sau nu succes. Aș vrea să știu dacă nu cumva mi se trage de la rolă, poate ar trebui să cumpăr una de firmă...

Gluma-i glumă, dar iată că acum pot să înțeleg mai bine sensul acelei expresii, hârtia suportă multe. Și nu de hârtia igienică e vorba acum, ci de hârtia de ziar. Îmi voi aminti cândva de ziua în care am ocupat tot spațiul rubricii cu subiectul jongleriei cu rola de hârtie igienică, dar pot spune în apărarea mea că n-am început eu! :)