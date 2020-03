De ziua femeii – La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! – fotbalul românesc a fost redus la dimensiunea micului ecran. Asta cu micul ecran e o expresie cam desuetă, cine mai are acum ecran mic?! Nici măcar la telefon nu se mai poartă mic. Interzicerea oficială a evenimentelor cu peste 1000 de participanți, cauzată de această epidemie ”made in China”, a dus la desfășurarea meciurilor cu poțile închise. Sau poate ar trebui puse în vânzare doar 1000 de bilete? Cam așa s-a întâmplat la primul meci căzut sub incidența acestei decizii, unul de ligă secundă, Csikszereda – Petrolul, când spectatorii, în număr de câteva sute, au fost totuși primiți în tribune, doar că... mai răsfirați! Și mai devreme, la ora prânzului, jucase Rapidul în Regie, cu Reșița, iar acolo s-a permis accesul spectatorilor, deși era vorba de vreo 5000 de suflete. S-a considerat că a fost prea din scurt, ar fi fost și risc de revoluție din partea suporterilor giuleșteni, nu prea duși la biserică (mai ales că și acolo s-au pus unele interdicții cu privire la contactul cu icoanele). Oricum, prezența fanilor nu i-a ajutat deloc pe vișinii, care au primit gol pe final și apoi au ratat egalarea din penalty. Promovarea succesivă a Rapidului e în dubiu, dar adevărul e că nici lot pentru așa ceva nu are, mai mare e dorința decât putirința. E drept, mai sunt multe etape, vreo 15, dar și densitatea este foarte mare în zona locurilor 2-3, căci liderul UTA a luat deja suficientă altitudine pentru promovare. De la mijlocul clasamentului până la podium e distanță de doar două victorii, deci orice previziune ar fi hazardată, mai ales că predictibilitatea e ultima calitate a fotbalului din acest eșalon. Unde, după ultimele evenimente, riscă să ajungă Dinamo! Cum ar fi? Poate chiar ar fi mai sănătos pentru club, dacă asta e calea de a scăpa de Negoiță, atunci poate că merită. Plecarea lui Uhrin, un antrenor cu adevărat profesionist, arată că sub talpa actualului ”patron” Dinamo nu se mai face bine.