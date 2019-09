Cu siguranţă că şi dumneavoastră v-aţi săturat până-n gât de clasica zicere a trântorilor din fotbal (cu precădere din fotbalul românesc) care, pentru a-şi justifica eşecurile frecvente şi jenante în faţa unor Neica Nimeni, în secunda în care ia sfârşit panarama, se grăbesc să dea pe gură chestia aia cu "Nu mai există echipe mici!". Aşa a fost cu Dinamo, acum vreo două decenii, când i-a bătut echipa de pescari islandezi, aşa a fost cu CFR Cluj când a distrus-o, anul trecut, Dudelange din Luxemburg, aşa a fost cu Naţionala în numeroase rânduri. Urmărind meciurile din cupele europene din cursul acestei săptămâni, m-am întrebat dacă lui Inzaghi i-o fi trecut prin cap la sfârşitul meciului cu CFR să plaseze şi el gogomănia, ori dacă nu cumva antrenorul lui Moenchengladbach o fi grohăit şi el acest "adevăr" după ce a luat acasă fix 4 bucăţi, ba şi la zero!, de la Wolfsberger din Austria! Nefiind domniile lor români, mă îndoiesc că vor fi recurs la zicerea pur filosofică. În schimb eu, care am urmărit din nou tot ce s-a putut urmări live simultan pe două televizoare şi un laptop, am tras concluzia pe deplin argumentată că în fotbalul anului 2019 nu mai sunt echipe mari! Cum pe ce mă bazez? Pe fapte, pe ce am văzut, pe rezultate. Aşadar: deţinătoarea trofeului, Liverpool, nici n-a suflat la Napoli, unde a luat un 2-0 cam fără replică. Finalista acestei ediţii, Tottenham, a smuls un 2-2 pe la nişte greci, ba şi după ce condusese cu 2-0! Dacă zicem "echipe mari", atunci hai să vedem cum arată acum cele mai mari, desigur Real şi Barcelona. Aceasta din urmă a smuls un egal fără goluri la Dortmund, în timp ce Real a luat 3 de la o echipă ai cărei atacanţi erau prin tribune! Hai, demonstraţi-mi că mai sunt echipe mari!