În perioada 3-6 noiembrie, Primăria Municipalităţii Metropolitane Mersin-Turcia a organizat Festivalul Internaţional de Folclor Tarsus-Cleopatra. Tarsus (Tars), astăzi un municipiu cu peste 180.000 de locuitori, este atestat istoric încă din perioada antichităţii (de aproximativ 6000 de ani), vestit pentru că aici s-au întâlnit regina Egiptului Cleopatra şi generalul roman Antoniu, dar este şi oraşul unde s-a născut şi a trăit Sfântul Pavel. La festivalul organizat în acest vechi centru al culturii arabe au fost prezente 23 de grupuri folclorice din 18 de ţări din Europa şi Asia, România fiind reprezentată de Ansamblul „Plaiurile Dornelor” al Clubului Copiilor din Vatra Dornei.

Aşa cum am aflat de la Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei, Festivalul internaţional de folclor din Turcia a fost parte integrantă a unor ample evenimente desfăşurate sub simbolul central al Cleopatrei, cea mai puternică femeie din antichitate, având ca tematică istoria, cultura tradiţională şi natura.

Festivalul a debutat cu o paradă a portului popular de mare amploare, care a avut ca punct de pornire Poarta Cleopatrei, monument antic, aflat la una din intrările în oraş. De-a lungul celui mai important bulevard care străbate localitatea, spectatorii prezenţi în număr foarte mare i-au întâmpinat cu aplauze pe tinerii artişti dorneni, fiind încântaţi de frumuseţea costumelor populare specifice Ţării Dornelor, dar şi de cântecele şi dansurile din această zonă a României.

Spectacolul prezentat pe scena festivalului Tarsus - Cleopatra de Ansamblul „Plaiurile Dornelor” coordonat de profesorii Dorin Pardău şi Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei, a inclus suite de jocuri populare din Ţara Dornelor şi din Bucovina, iar solistul Daniel Ţăran a interpretat la caval şi fluier cântece păstoreşti şi de joc culese din folclorul specific zonei de munte a judeţului Suceava. Evoluţia scenică a elevilor dorneni a fost îndelung aplaudată de publicul foarte numeros, fiind apreciată de organizatorii festivalului şi de primarul municipalității metropolitane Mersin, Vahap Secer, care i-a felicitat pe dorneni cu ocazia întâlnirii coordonatorilor grupurilor prezente.

Ambasadori ai culturii populare româneşti

„Prin prezenţa la acest festival de amploare, elevii dorneni au fost adevăraţi ambasadori ai culturii populare din România, dar au avut şi oportunitatea de a cunoaşte şi a schimba idei despre modul în care este păstrat şi transmis folclorul altor popoare. În timpul întâlnirilor au fost purtate discuţii, s-au învăţat paşi de dans sau scurte secvenţe de melodii populare de la participanții din Georgia, Ţările Baltice, Azerbaidjan, Iran, Uzbekistan sau din ţări mai apropiate de România (Slovacia, Serbia, Macedonia de Nord).

Foarte importante pentru adolescenţii dorneni au fost şi vizitele la vestigiile romane din zona Mersin, dar şi în drumul spre festival la obiective aflate în patrimoniul cultural mondial al UNESCO: Palatul Topkapî, Catedrala Sfânta Sofia, Moscheea Albastră din Istanbul şi fascinantele locuri încărcate de istorie ale Cappadociei”, ne-a spus profesorul Vasile Moroşan.

Ansamblul „Plaiurile Dornelor” a participat la Festivalul Tarsus - Cleopatra la recomandarea CIOFF România („International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts”), cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Vatra Dornei, al Ministerului Educaţiei şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.