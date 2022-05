Eveniment

Cea de a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte ”Alma Mater Librorum” și-a deschis porțile joi dimineață, prin expoziții și manifestări care vor umple două zile maraton la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Organizat de Biblioteca USV în parteneriat cu Centrul de Reuşită Universitară şi Alianța Franceză din Suceava, evenimentul își propune o temă a ediției intitulată

”Cartea - sursă de înțelepciune, destindere şi combatere a dezinformării”, care să conțină manifestări în jurul ideii de lectură, să contribuie la descoperirea şi promovarea unor tinere talente și să încurajeze cercetarea ştiințifică. În cadrul primei zile a Salonului s-au desfășurat nenumărate lansări şi prezentări de carte şi reviste, întâlniri cu autori și editori, cu personalități ale culturii româneşti şi străine, cu tineri creatori de literatură română.

Editura Universității ”Ștefan cel Mare”, într-o permanentă creștere

Editura Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava își continuă dezvoltarea, după ce s-a reorganizat în 2015 și a început dezvoltarea pe diferite domenii științifice asociate facultăților din cadrul USV. Debutul s-a făcut în domeniul filologic, iar în urma unei evaluări riguroase asupra activității editurii făcute de Consiliul Național pentru Învățământ Științific din România, a obținut un binemeritat loc în categoria B+, la un pas de nivelul maxim.

Lector dr. Victor Andrei Cărcăle, coordonatorul editurii, ne-a vorbit despre dezideratele lor: ”Începând cu acest an am dezvoltat latura științifică din domeniul Dreptului, venind cu producții științifice interesante, între care o prestigioasă revistă cotată la nivel internațional, Revista Asociației Române de Criminalistică, în care publică anual personalități științifice mondiale. Odată cu înființarea noii Facultăți de Medicină și Științe Biologice, în revistă a fost abordat domeniul medical, al medicinii interne, al nutriției și dieteticii. La editura Universității din Suceava se publică mult și se va publica și de acum încolo, nemaivorbind de domeniile consacrate, istorie, geografie, domeniul economic, sport, asistență socială.”

Lansarea celor mai recente numere ale revistei ”Meridian critic” a atras atenția prin faptul că reprezintă una din multele publicații apărute sub egida Editurii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, redactorul-șef al publicației, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, spunând în prezentarea făcută: ”Revista este una dintre cele 4 reviste ale Facultății de Litere și Științele Comunicării, una dintre puținele facultăți din țară care să aibă un asemenea număr de publicații cotate foarte bine în baze internaționale și care apar cu regularitate.”

Invitați de onoare și premiere în cadrul noii ediții a Salonului de Carte

În cadrul salonului a fost salutată apariția primului număr al revistei Bibliotecii USV, apărută pornind de la simpozionul Contribuția bibliotecii la dezvoltarea diversității culturale, în cadrul unei efervescențe creatoare manifestate la nivelul întregii universități.

Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu ne-a mărturisit câteva impresii despre ediția din acest an a Salonului de Carte ”Alma Mater Librorum”, despre care a spus: ”Cred că această ediție a salonului este una a unui nou început, după ce, așa cum îmi place mie să sper, am revenit la o normalitate.Este un salon al speranței, în care invitații prezenți s-au mișcat foarte firesc, într-un context cunoscut lor de 8 ani de când ne desfășurăm lucrările. Am plecat de la momentul Ucraina, cei din țara vecină au lăsat deoparte toate grijile și durerile, pentru a veni aici, unde știu că sunt ascultați. La această ediție, biblioteca și Editura Universității Naționale <Yuriy Fedkovych> din Cernăuți sunt invitatul de onoare al salonului, iar din Basarabia avem în același timp un număr foarte mare de participanți. Este un salon de carte unde am fi fericiți ca omul simplu, iubitorul de carte de pe stradă să intre în universitate pentru a procura și citi carte, pentru a asista la momente unice care timp de două zile, timp de 12 ore pe zi, permit o desfășurare inedită de forță intelectuală și culturală. Ca prezență deosebită în acest an, avem pentru prima dată un moment dedicat autorilor și cărții africane, pentru că beneficiem de prezența mai multor colegi de la universități africane din Senegal, Coasta de Fildeș aflați în misiuni Erasmus sau de cercetare în universitatea noastră. I-am invitat cu cărțile și ideile lor într-o dezbatere dedicată lor și intitulată <Auteurs africains et leurs livres>, vineri după-amiază, începând cu ora 15.00. Situația actuală din estul Europei a dus la creșterea curiozității față de această zonă, oamenii devenind curioși față de Europa de Est, cu care nu au avut contacte până acum, iar Bucovina le place în mod special.”

O lansare de carte a avut-o protagonistă pe lector univ. dr. Gina Puică, cu lucrarea ”Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume”, realizare despre care prof. univ. dr. Ștefan Purici a spus: ”Lectoratul de limbă română de la universitatea din Cernăuți este primul lectorat înființat de o universitate românească în afara țării și a organizat de-a lungul ultimilor ani o serie de evenimente importante pentru cursanți, dar și pentru comunitatea locală. Activitatea publicistică a constituit o componentă importantă a lectoratului, iar lector univ. Gina Puică, care timp de 6 ani a condus lectoratul, a încercat să implice în dezbaterile științifice și culturale parteneri din cele două țări și din afara lor. Aceste întâlniri au reușit să fie materializate într-un volum care prezintă interferențele lingvistice și culturale, publicat de editura universității sucevene, o lucrare de încununare a activității cernăuțene a lectorului univ. Gina Puică de ani de zile, transmițând celor de acolo respectul față de cultura și limba română.”

Autoarea Gina Puică a mulțumit celor implicați în realizarea volumului și a evenimentului la care participă, fiind încântată că și-a încheiat mandatul la Cernăuți prin această materializare.

Salon Internațional de Carte ”Alma Mater Librorum” de la USV continuă și astăzi, cu evenimente legate de lansări de carte, expoziții și simpozioane, peste 25 de edituri academice, case editoriale de prestigiu, grupuri editoriale recunoscute și librării cunoscute marelui public fiind prezente în format fizic sau online.