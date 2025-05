Ce înseamnă Programul „Școli Ambasador ale Parlamentului European”?

Programul „Școli Ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) reprezintă o inițiativă educațională lansată de Parlamentul European în toate statele membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2017, care își propune să stimuleze conștientizarea tinerilor cu privire la Europa și la democrația parlamentară europeană. Prin activități interactive, elevii și profesorii implicați în program au oportunitatea de a dobândi cunoștințe aprofundate despre Uniunea Europeană, despre valorile și principiile democratice care stau la baza construcției europene, precum și despre rolul și funcționarea Parlamentului European.

Pașii noștri spre titlul de Școală Ambasador

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni s-a înscris în acest program la începutul anului școlar 2024-2025, cu dorința de a-i încuraja pe elevii din liceu să participe activ la procesele democratice ale Uniunii Europene și să experimenteze direct cetățenia europeană. Participarea în program a însemnat pentru noi o serie de provocări și oportunități, toate acestea contribuind la dezvoltarea unei culturi școlare orientate spre valorile europene.

Formarea echipei EPAS

Primul pas în călătoria noastră a fost constituirea echipei EPAS formată din 5 profesori care au devenit Ambasadori Seniori: prof. Trușcan Magdalena-Simona (coordonatorul programului EPAS la nivelul școlii și responsabil implementare activități), prof. dr. Radion Palaghia (membru), prof. Niță Laura-Nicoleta (membru), prof. dr. Jarcău Mihaela (membru), prof. Pascariu Daniela (membru) și 15 elevi entuziaști din clasele: IX A, IX B, IX D, IX F, IX H și XI B, selectați pe baza interesului față de tematica europeană, care au devenit Ambasadori Juniori: Cepoi Brândușa-Elena, Filip Cosmina, Grigoraș Andreea, Hariuc Emilia-Ioana, Horga Medeea-Georgiana, Ilișescu Maria-Diana, Iordache Kristina-Mihaela, Lazăr Magdalena, Leonte Irina-Dumitrița, Lupu Cristina, Mandea Georgiana-Cosmina, Mihai Mihaela, Nisturoaia-Păcuraru Ioana-Daria, Pîslariu Ciprian, Șoldănescu Maria-Rebeca.

În continuare, ambasadorii seniori au organizat primele sesiuni de formare a ambasadorilor juniori pe baza manualului educațional „Europe@school – lecții active despre Uniunea Europeană”, parcurgând treptat cele șapte module din manual, axate pe: istoria și valorile Uniunii Europene, instituțiile europene și rolul acestora, procesul legislativ european, drepturile și responsabilitățile cetățenilor europeni, impactul UE asupra vieții cotidiene, alfabetizarea mediatică și combaterea dezinformării.

De asemenea, ambasadorii juniori au fost familiarizați cu platformele și resursele utile, precum Youth HUB și Learning Corner.

Activități implementate

De-a lungul anului școlar, echipa EPAS a organizat o serie de activități menite să aducă Europa mai aproape de comunitatea noastră școlară regăsite, în mare parte, pe platforma FB sub titulatura – Școli-Ambasador ale Parlamentului European în România:

Amenajarea punctului de informare

Un moment important în parcursul nostru a fost crearea unui „Punct de informare” în cadrul colegiului. Acest spațiu include:

· Un panou informativ cu materiale actualizate despre UE și PE;

· Steagul Uniunii Europene și harta statelor membre;

· Broșuri și materiale informative despre instituțiile europene;

· Un colț dedicat valorilor europene;

· Coduri QR către resurse digitale relevante;

· Activitățile ambasadorilor juniori.

Punctul de informare se găsește la etajul I în corpul A, dar am dezvoltat alte două puncte (holul principal în corpul A, parter și holul principal, corpul B), inclusiv o variantă online, care poate fi accesată la adresa https://epasctmb.wordpress.com/.

Activități pe tema CE FACE UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU MINE

În conformitate cu cerințele programului, am organizat activități sub hashtag-ul #democratiainactiune, sesiuni de informare despre beneficiile României ca stat membru UE sau jocuri interactive despre impactul UE în viața de zi cu zi, folosind informații de pe platforma https://what-europe-does-for-me.eu și din manualul EPAS.

Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European și a instituțiilor europene

Pentru înțelegerea modului de funcționare a instituțiilor europene, am organizat activități de simulare a unei sesiuni plenare a PE, în care elevii au preluat rolurile eurodeputaților și au dezbătut propuneri legislative privind diverse teme, precum combaterea schimbărilor climatice, armata UE sau fumatul. Experiența a oferit participanților o înțelegere practică a modului în care funcționează democrația parlamentară europeană.

Activități având ca temă dezinformarea

Pentru desfășurarea activităților privind dezinformarea, ambasadorii juniori au utilizat prezentări, jocuri, exerciții și au provocat discuții despre ce este dezinformarea, cum se face depistarea conținutului cu potențial manipulator și despre cum pot evita să fie manipulați. Scopul activităților a fost acela de a-i ajuta pe colegii lor să își dea seama de propriile puncte vulnerabile, de a-și dezvolta gândirea critică și de a învăța practic cum pot contribui la reducerea dezinformării, aflând despre strategia UE pentru combaterea dezinformării.

Activități dedicate Zilei Europei

Pentru celebrarea Zilei Europei (9 mai), am pregătit 5 activități importante:

· Fake news și dezinformare: cum să nu te lași păcălit

· Parlamentul European: ce este și cum funcționează

· Valorile Uniunii Europene

· Tresure hunt: UEʼs values

· Stand informativ UE

Un aspect important al proiectului l-a constituit vizita la alte școli din afara rețelei EPAS. În acest sens, am desfășurat activități EPAS în colaborare cu Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava și Colegiul Tehnic ,,Samoil Isopescu” din Suceava.

În conformitate cu cerințele programului legate de strategia de comunicare pe social media, toate aceste activități apar raportate pe pagina oficială de Facebook EPAS (https://www.facebook.com/hashtag/ctmb_epas ), precum și pe pagina de Instagram (https://www.instagram.com/epas.ctmb?igsh=ZjBxZ2IyeWp3dTRo.), eleva-ambasador junior Mandea Georgiana-Cosmina (IX J) fiind desemnată ambasador-editor privind postările oficiale și relația cu media.

Participarea Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni la programul EPAS reprezintă o oportunitate valoroasă pentru întreaga comunitate școlară de a se conecta la valorile și principiile europene. Prin activitățile diverse și interactive implementate, am reușit să aducem Europa mai aproape de elevii noștri și de comunitatea locală. Iată și câteva dintre părerile ambasadorilor juniori:

„Activitatea ca ambasador junior din cadrul proiectului EPAS a însemnat mai mult decât o responsabilitate, a fost cu adevărat o călătorie în care m-am dezvoltat inedit și în care am învățat să lucrez în tandem cu alți oameni. Așa am ocazia de a-mi aduna amintiri care mă vor însoți mereu!”, afirmă Maria-Diana Ilișescu, ambasador junior din clasa a XI-a B.

Mandea Georgiana-Cosmina, a IX-a J, susține că: „Tot ceea ce am făcut ca ambasador junior a reprezentat una dintre cele mai frumoase și provocatoare experiențe din acest an școlar. M-am implicat activ în gestionarea rețelelor sociale ale echipei, ceea ce m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile de comunicare, creativitate și organizare. Am învățat să lucrez eficient în echipă, să ascult și să valorific ideile celorlalți, dar și să-mi susțin propriile opinii cu încredere. De asemenea, mi-am îmbunătățit tacticile de public speaking și modul de exprimare în fața unui public, ceea ce m-a făcut să devin mult mai sigură pe mine. A fost un an plin de activități, de provocări și de momente care m-au format nu doar ca elevă, ci și ca cetățean european responsabil.”

,,Activitatea mea ca AJ a fost o experiență valoroasă. Am participat la multe activități legate de Parlamentul European și Uniunea Europeană, care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum funcționează instituțiile europene și ce înseamnă să fii un cetățean activ’’ - Șoldănescu Maria-Rebeca, clasa a XI-a B.

Ambasador junior Mihai Mihaela, clasa a IX-a B, este de părere că: „Pentru mine, rolul de ambasador junior EPAS a fost o ocazie de a ieși din zona de confort și de a lucra în echipă la proiecte interesante. A fost totodată și o experiență frumoasă unde am învățat să mă exprim mai bine, să colaborez cu alții și să îmi susțin ideile cu încredere.”

Cepoi Brândușa-Elena, clasa a XI-a H, afirmă: „Participarea la Programul Școlii Ambasadori juniori EPAS a fost o oportunitate extraordinară de a înțelege mai profund valorile europene și de a deveni vocea activă a tinerilor în comunitatea noastră. Este o experiență inedita.”

Lazăr Magdalena, din clasa a XI-a B, susține că: „Proiectul EPAS m-a ajutat să văd lucrurile cu alți ochi. Fiecare activitate a fost o ocazie să învăț ceva nou, să-mi exprim ideile și să lucrez alături de colegi într-un mod diferit. Mi-au plăcut atmosfera, implicarea tuturor și faptul că am putut să ne simțim ca niște adevărați ambasadori ai valorilor în care credem. Rolul de Ambasador Junior m-a responsabilizat, m-a provocat și m-a motivat să fiu mai activă și mai implicată. Sunt activități și oameni ce mi s-au lipit de suflet!”

Disclaimer: Programul Școli-ambasador ale Parlamentului European este implementat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România.