Dublu necaz

Un tânăr crescător de animale din Burdujeni sat – cartier al municipiului Suceava, trăiește zilnic cu spaima că haita de câini sălbăticiți care s-a stabilit în zonă va face prăpăd în mica sa fermă.

”Au venit și azi-noapte, au săpat pe sub gard și au ros ușa la grajd. Am viței mici, nu se pot apăra, dacă reușesc să intre fac prăpăd!”, spune disperat Dumitru Alexandru Ciornei, care stă în zona Dealul Mănăstirii, pe dealul din vecinătatea Cimitirului Eternitatea.

Anul trecut, în toamnă, aceeași haită i-a atacat șapte cârlani de peste 30 de kg fiecare, pe care îi creștea în țarc – nu a scăpat nici unul...

După ce a anunțat că a fost păgubit și a cerut să se ia măsuri, a fost și amendat, deoarece animalele rupte de câinii sălbăticiți nu erau crotaliate. Drept urmare, a rămas și cu paguba, a avut de plătit și-o amendă consistentă, dar problema principală – câinii fără stăpân, au rămas tot acolo, terorizându-l zi și noapte.

”Acum sunt vreo șapte câini care tot dau târcoale. Acum două săptămâni am văzut mai mulți, că aveau și pui, s-au înmulțit. Am tot sunat la Primărie să semnalez problema, mi s-a spus că voi fi contactat – nu m-a sunat nimeni. Eu muncesc un an și jumătate să cresc un animal ca apoi să mi-l rupă câinii? Pe mine cine mă despăgubește?”, se întreabă disperat Alexandru Ciornei.

Anul trecut, când a fost păgubit, i s-a promis că se vor lua măsuri pentru prinderea câinilor. Cu asta a rămas, deocamdată.

”Au spus că vor aduce cuști-capcană, în care câinii să intre momiți de mâncare. Să le aducă, mă ocup eu de ele, să fie prinși, dacă nu au oameni, numai să se rezolve...”, spune tânărul fermier, care se teme că munca sa de până acum ar putea fi zădărnicită de atacurile câinilor sălbăticiți. Singura diferență este că acum are crotaliate toate animalele și dacă se produce o nenorocire ca anul trecut, de data aceasta ar trebui să fie despăgubit. Chiar și așa, ar fi dezastruos să vadă animalele pe care le-a crescut cu greu, de anul trecut, făcute ferfeniță de haita de câini de pe Dealul Mănăstirii, care pot deveni periculoși și pentru cei care ajung pe teritoriul lor, când au de mers la cimitirul nou sau pur și simplu la plimbare, pe dealuri.