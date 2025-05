Marţi, 20 Mai 2025 (11:09:12)

Trei studente ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, coordonate de lector univ. dr. Ioan Fărmuș, au participat în cursul săptămânii trecute la cea de-a III-a ediție a colocviului „Literatura română ca literatură mondială”, desfășurat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Studentele sucevene și-au prezentat lucrările alături de reprezentanți ai universităților din București, Brașov, Cluj, Sibiu, Iași, Craiova și Timișoara și s-au remarcat prin cercetarea riguroasă pe care au realizat-o, dar și prin subiectele inedite, care au generat dezbateri productive.

Astfel, la secțiunea „Reevaluarea locală a esteticului”, lucrarea studentei Danielei Bodnariuc, „Feminismul din umbră: instrumentări ale abjectului în proza Hortensiei Papadat-Bengescu", a fost distinsă cu Premiul al II-lea. Celelalte două lucrări aparținând studentelor Diana Robaniuc („Traducerea ca dialog cultural: de la Balta-Albă, de Vasile Alecsandri, la Le Lac Blanc, de Basile Alexandri”) și Mirela Iurac (Pricop) („Întoarcerea huliganului: memoria și scrisul ca heterotopii ale alterității identitare”), au fost răsplătite cu Mențiune.

„Participarea mea la colocviul Literatura română ca literatură mondială a fost o experiență cu adevărat deosebită. Desfășurată într-un cadru propice, unde s-au încurajat dezbaterile constructive, am reușit, în cele două zile ale colocviului, să întâlnesc deopotrivă studenți şi profesori ce împărtășesc aceeași pasiune pentru literatura română. Pe lângă faptul că am avut ocazia să îmi prezint cercetarea într-un mediu distins, am asistat și la dialoguri edificatoare, care mi-au deschis orizonturi noi”, a transmis Bodnariuc Daniela-Iuliana.

La eveniment au participat peste patruzeci de studenți și cadre didactice universitare, care au asigurat moderarea sau jurizarea colocviului.