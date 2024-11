Colţul cititorului

Pe data de 13 noiembrie 2024, de Ziua Bibliei, a avut loc cea de-a treia ediție a programului eparhial de exercițiu catehetic „Ora de Biblie”, un eveniment educațional important desfășurat sub auspiciile Inspectoratului Școlar Județean Suceava și ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Programul, parte a parteneriatului Școală-Biserică, a fost susținut de Sectorul Media și Comunicare, Sectorul Cultural și Sectorul Educațional-Teologic (Învățământ), în colaborare cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„Ora de Biblie” a avut loc între orele 13:00 și 14:00, fiind o activitate comună de lectură a unor fragmente selectate din Sfânta Scriptură, în toate școlile și bisericile din județul Suceava, precum și cele din zonele limitrofe care s-au înscris în program. În cadrul acestei ediții, fiecare unitate de învățământ a citit capitolele alocate, realizând astfel o lectură integrală a Bibliei.

La Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, 44 de elevi de la clasele a VII-a B și a VII-a C au participat cu entuziasm la acest program. Sub coordonarea profesorilor de religie, Pr. Gavriliuc Sorin și prof. Poenaru Andrei-Vlad, elevii au citit pasaje din Psalmi, împărțite astfel: clasa a VII-a B a citit Psalmii 100-103 sub îndrumarea Pr. Vrăjitoru Claudiu, paroh al Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi”, iar clasa a VII-a C a citit Psalmii 104-107 sub îndrumarea Pr. Ruștie Vasile, paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae”.

Cu ocazia acestui eveniment, elevii Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au avut oportunitatea nu doar să își lărgească orizontul spiritual, dar și să simtă legătura profundă dintre învățătura religioasă și viața de zi cu zi.

Diana-Maria Poenaru