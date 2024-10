Comunicat de presă

S.C. M TOTAL M S.R.L. , avand sediul in Municipiul Suceava, Strada Cabanei nr. 9, Judetul Suceava, cod postal, a semnat in luna august 2024, proiectul cu titlul „DIGITALIZAREA S.C. M TOTAL M S.R.L. IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII”, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul III. Crestere inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o iata interna functionala, cu intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9.Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, INVESTIȚIA I3. –Scheme de ajutor pentru sectorul privat.

Obiectivul proiectului este in concordanta cu PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTAPilonul III. Crestere inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o iata interna functionala, cu intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9.Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, acesta fiind de a sprijini activitatile specifice ale S.C. M TOTAL M S.R.L., in adoptarea tehnologiilor digitale, ceea ce va contribui la cresterea competitivitatii acesteia.

Valoarea totala a proiectului este de 225.634,64 lei, din care valoare totala eligibila in cadrul proiectului este de 155.942,07 lei.

Contractul de finantare s-a semnat in data de 23.08.2024.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la semnarea Contractului de finantare.

Impactul investitiei este de a sprijini digitalizarea S.C. M TOTAL M. S.R.L., ceea ce ar putea contribui ulterior la cresterea competitivitatii, favorizand inovarea acestei intreprinderi si facilitand noi formule de lucru.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati S.C. M TOTAL M. S.R.L. la tel. 0766488871 e-mail: hotelcaprioara@yahoo.com , Administrator: Munteanu Cosmin Flavius.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeana-Urmatoarea generatie UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/