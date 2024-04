COMUNICAT DE PRESĂ

BENEFICIAR: SC PAINE LA LARISA SRL a semnat în luna decembrie 2022 Contractul de finanțare nr. 120 din 12.12.2022, Contract de finantare validat in MY SMIS la data de 06.06.2023 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit refacerea capacitatii de rezilienta si pregatirea unei redresari verzi si digitale la SC PAINE LA LARISA SRL precum si consolidarea pozitiei pe piata a societatii afectata de pandemia COVID-19 printr-o investitie in retehnologizare in domeniul industriei alimentare fabricarea painii, patiseriei, cofetariei, urmarind ca si efect imediat cresterea calitatii produselor in conformitate cu cerintele si standardele pietei, si a rezultatelor financiare necesare mentinerii pe piata.

Rezultatele obtinute în urma implementării proiectului sunt: