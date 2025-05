Alegeri

Duminică, 4 Mai 2025 (23:26:29)

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a fost catalogată de președintele Organizației Județene Suceava a PSD drept „cea mai dificilă campanie”.

„În județ eu spun foarte, foarte sincer, a fost cea mai dificilă campanie pe care eu am trăit-o la PSD și am trecut prin momente grele atât eu, cât și întreaga echipă a PSD. Am trecut și prin momentele 2019, am trecut și prin momentele cu Liviu Dragnea, am trecut și prin momentele în care aveam proteste de stradă. De data aceasta a fost o campanie cu totul atipică. Atâta ură și dezbinare în societate încă nu am trăit, nu am văzut și sper să nu mai văd. Îmi doresc în primul și în primul rând un președinte care să unească, indiferent de numele acestui președinte, îmi doresc un președinte care să înțeleagă că noi în România nu mai avem nevoie de dezbinare, nu mai avem nevoie să se certe frații între ei, familii, sora cu frate, tată cu fiu. Avem nevoie de un președinte care să unească și ne apucăm de treabă, fiindcă, cel puțin din punctul meu de vedere, mă așteptă încă 3 ani de zi de administrație și sper să implementez proiectele pe care le am pentru județul Suceava, cu sau fără guvernul meu”, a declarat Gheorghe Șoldan.

În privința rezultatului votului, liderul PSD a evitat să facă prognoze, amintind experiența alegerilor trecute. „Mesajul meu este destul de clar pentru oameni din secțiile de votare în acest moment: să fie atenți ca numărătoarea să fie corectă, să ne apărăm fiecare vot. Vom vedea la finalul acestei seri cum vor fi rezultatele finale. E clar că avem un rezultat la ora 19.00, vom vedea ce au hotărât românii și le respectăm bineînțeles votul. Suntem optimiști. Am vorbit cu colegii de la București, avem semnale pozitive, în care Crin Antonescu, în acest moment, are 4 % în țară peste Nicușor Dan. E clar că Ponta nu are nicio șansă. Dar nu sunt măsurate rezultate din diaspora și vom vedea cât vor cântări cu adevărat rezultate din diaspora. Am văzut că sunt peste 900.000 de români care au votat în diaspora și atunci așteptăm să se numere acele voturi să vedem care va fi rezultatul final”, a afirmat Gheorghe Șoldan.