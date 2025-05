Duminică, 4 Mai 2025 (14:30:05)

Președintele Organizației Județene Suceava a PSD și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a votat în Cajvana, orașul său natal. La urne a fost însoțit de soția sa, Bianca și de colegi. Liderul PSD a declarat că a votat „cu gândul la sutele de mii de suceveni” pe care îi reprezintă și „pentru continuitatea proiectelor importante pentru județul nostru”, enumerând autostrada A7, „ca să ajungă până la Siret”, variantele ocolitoare de la Gura Humorului și Fălticeni și modernizarea aeroportului „Ștefan cel Mare” din Suceava. „Am votat pentru un președinte care să unească, nu să dezbine, am votat cu fața spre Europa și direcția pentru România înainte”, a declarat Șoldan.

În ceea ce privește prezența mare la vot, mai ridicată decât la alegerile din noiembrie anul trecut, atât în județ și în țară, cât și în diaspora, Gheorghe Șoldan a afirmat că îl bucură deoarece este „votul democrației”, ale cărui rezultate se vor vedea la sfârșitul zilei.

Totodată, liderul social-democrat și-a exprimat speranța că sucevenii din diaspora care i-au dat votul anul trecut îi vor urma exemplul și la alegerea președintelui României, optând pentru „un guvern stabil” și „un președinte care să fie alături de județul Suceava și să mă ajute să dezvolt județul Suceava”.

Președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a mers la vot împreună cu echipa PNL, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava. „Am votat pentru stabilitate, am votat pentru continuitate și am votat pentru continuarea parcursului european. Am votat totodată cu gândul la copiii noștri, pentru un viitor mai bun și mai sigur”, a declarat Angelica Fădor.

Aceeași opțiune pentru stabilitate a exprimat-o și deputatul PNL de Suceava Ioan Balan, președinte al Organizației Municipale Suceava a PNL.

„Am votat cu gândul și cu fapta, nu numai cu gândul, cu cel care ne-a demonstrat de-a lungul anilor și pe parcursul acestei campanii electorale că este un om sănătos la cap, un om care poate să ne ofere echilibru, stabilitate pentru următorii ani, și m-am gândit că poate avem șansa de a continua autostrada asta de la Pașcani până la Siret, pentru a avea aceste șosele ocolitoare, pentru a avea acele fonduri de care are nevoie fiecare comunitate din județul Suceava. M-am gândit și am votat cu un președinte pro-european, un președinte al echilibrului, un președinte care nu ne va scoate din alianța euro-atlantică și ne va da stabilitate nouă, românilor, nouă, sucevenilor”, a spus Ioan Balan.

Deputații AUR de Suceava au votat în secții de votare din municipiul reședință de județ: deputatul Florin Pușcașu a votat la Grădiniţa cu program normal nr.8 din municipiul Suceava, deputatul Petru Gabriel Negrea - la Colegiul Național „Petru Rareș”, iar deputatul Veronica Grosu- la Universitatea „Ștefan cel Mare”.

Deputatul Negrea a declarat că a votat „pentru o Românei suverană, pentru democrație, pentru viitorul copiilor noștri, pentru ceea ce trebuie să facă oamenii de rând și ce trebuie să facă oamenii pentru ca țara noastră să funcționeze”. Parlamentarul AUR i-a îndemnat pe suceveni și pe români să meargă să voteze, dar înainte de vot „să spună o rugăciune pentru ca noi să fim luminați pentru că doar cu Dumnezeu mai putem salva ce putem din țara noastră”. „Oricât am face și pe oricine am aduce, orice om ar candida, dacă este fără de Dumnezeu nu va reuși și nu va face treabă bună și nu va fi ajutat nici de popor, nici de Dumnezeu”, a spus deputatul Negrea.

Colega sa de partid și de la Camera Deputaților, Veronica Grosu, a declarat că ea a votat „pentru cei care s-au săturat să fie spectatori într-o țară dezbinată” și „pentru a aduce pace și liniște în țară”. „Votul nostru este mai degrabă un strigăt de trezire națională. Și astăzi, după cum vedeți, am votat cu tricolorul în suflet și îndemn toți românii din țară și din Diasporă să iasă masiv la vot”, a spus Veronica Grosu.

Senatorul AUR Virgiliu George Vlăescu a votat sâmbătă, 3 mai a.c., în Namur, Belgia, conform unui comunicat de presă remis de filiala Suceava a partidului.