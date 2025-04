Luni, 28 Aprilie 2025 (12:28:36)

Cei trei inculpați trimiși în judecată pentru distrugere în dosarul privind vandalizarea a aproximativ 50 de mașini, în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, au primit pedepse cu suspendare, la Judecătoria Suceava, prima instanță care a judecat acest dosar.

Inculpații profită de faptul că infracțiunea de distrugere nu este pedepsită prea dur de Codul Penal. Totuși, magistrații le-au impus autorilor termene de încercare destul de mari, ceea ce îi va duce la pușcărie dacă mai comit vreo faptă penală.

Anul trecut, la începutul lunii noiembrie, pe timp de noapte, trei tineri au vandalizat în jur de 50 de mașini, distrugând oglinzi, geamuri și rupând numere de înmatriculare.

Autorii au fost depistați cu ajutorul imaginilor video, dar și pentru că fuseseră legitimați anterior de un echipaj al Poliției Locale Suceava.

Autorii sunt un individ cunoscut pentru mai multe acte de intimidare și amenințări, Victor Tucaliuc, și doi tineri, soț și soție.

Conform sentinței recente a Judecătoriei Suceava, Victor Tucaliuc, judecat pentru distrugere în formă continuată (7 fapte), a primit o pedeapsă de 9 luni de închisoare, cu termen de încercare de 2 ani și 6 luni.

Iustin Bobu, judecat pentru 20 de fapte de distrugere, a primit 1 an și 2 luni de închisoare, tot cu 2 ani și 6 luni termen de încercare, în timp ce Iuliana Bobu (20 de fapte) a fost condamnată la un an și o lună de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani și 6 luni.

Dacă o parte dintre proprietarii de mașini avariate nu s-au mai constituit părți civile, restul au de primit de la autori între 300 de lei și 1.600 de ei, în funcție de daunele suferite. Rămâne de văzut și dacă vor avea de unde să își recupereze efectiv paguba.

Decizia Judecătoriei Suceava a fost atacată cu apel, atât de procurori, cât și de Victor Tucaliuc. Acesta din urmă are o situație juridică mai complicată pentru că este trimis în judecată și pentru ultraj.

Anterior distrugerilor din noiembrie 2024, Tucaliuc avea dosare penale pentru amenințare, dar și pentru amenințări explicite cu moartea transmise unui polițist, prin intermediul unei pagini de Facebook.

Din cercetările procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a rezultat că pe 22 octombrie 2024, Tucaliuc a creat un cont pe care avea afișată ca imagine de profil o fotografie cu figura sa, având în mână o sabie. De pe această pagină el a transmis către un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, care îl cerceta într-un dosar, mai multe mesaje scrise și vocale, prin care i-a amenințat direct, cu acte de violență și cu moartea, pe el și pe membrii familiei sale.

După ce au adunat probatoriu, pe 4 decembrie 2024, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pe numele inculpatului, Victor Tucaliuc, pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Inculpatul a fost o perioadă arestat în acest dosar și apoi plasat sub control judiciar.

Dosarul privind fapta de ultraj este în faza de judecată.