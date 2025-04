Duminică, 27 Aprilie 2025 (19:12:01)

Muzică de film și pop-opera, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, în această seară, 27 aprilie 2025, cu orchestra dirijată magistral de Andrei Tudor și cu invitați deosebiți.

În „sufrageria lui Andrei Tudor”, publicul sucevean trăiește o experiență fascinantă. Într-un ambient intim, dar elegant, publicul este purtat prin emoțiile cinematografiei, unde orchestra dirijată de Andrei Tudor dă viață poveștilor de pe marele ecran.

Seara strălucește și prin vocile excepționale ale lui Alin Stoica, Alexandra Crișan, Noemi Modra, Ovidiu Lazăr și interpretarea vibrantă a Coralei „Ciprian Porumbescu”.

Cei care au ales să-și cumpere bilete la acest spectacol, ce face parte din SymphOpera Fest 2025, iau parte la o confesiune artistică, la un concert în care s-a creat o conexiune profundă între interpreți și public.

Publicul este încântat să asculte coloane sonore ale mult iubitelor filme, precum „E.T.”, „Star Wars”, „Cinema Paradiso”, „The Mission", „On Golden Pond”, „Once Upon a Time in America”, „Taxi Driver”, „Pirates of the Caribbean”, „Game of Thrones”, „Forrest Gump” sau „Actorul și sălbaticii”.

Andrei Tudor este artistul care pe lângă ipostaza de dirijor al orchestrei, este și solist la pian și orchestrator.

,,Pasiunea mea pentru muzica de film s-a transmis din generație în generație, tatăl și bunicul meu scriind și ei, la rândul lor, muzica pentru numeroase pelicule. În semn de bucurie și respect pentru tradiția familiei mele de compozitori de peste 70 de ani, am pregătit pentru publicul sucevean și câteva coloane sonore, dintre cele mai reprezentative, semnate de compozitori români”, a spus Andrei Tudor.