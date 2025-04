Duminică, 27 Aprilie 2025 (13:52:29)

Angelica Flutur, „Huțanca din Bucovina”, a marcat „20 de ani de cântec” printr-un concert grandios, un regal folcloric în fața a peste 2.000 de spectatori. Evenimentul s-a desfășurat de Sfântul Gheorghe, în Sala Polivalentă „Dan Constantin Irimiciuc” din Iași, acolo unde îndrăgita interpretă Angelica Flutur a adus pe scenă un spectacol de folclor cum rar se poate vedea: „Huțanca din Bucovina”, o sărbătoare a muzicii populare, o punte între generații și regiuni, dar mai ales o reverență adusă tradiției autentice.

Originară din pitoreasca zonă a Ciumârnei, de la Vatra Moldoviței, Angelica Flutur, una dintre cele mai iubite artiste ale Bucovinei, a demonstrat încă o dată de ce este considerată o ambasadoare a folclorului din nordul țării.

Evenimentul, prezentat cu rafinament de Iuliana Tudor și produs de TVR, sub atenta supraveghere a Elisei Stan, a reunit pe aceeași scenă unele dintre cele mai mari nume ale muzicii populare românești. Cornelia și Lupu Rednic, Fuego, Valentin Sanfira, Olguța Berbec și Remus Novac, Oana Bozga Pintea, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Gabriel Dumitru, Daniela Condurache, Paula Hriscu, Paul Ananie, Grigore Gherman și îndrăgitele Fete din Botoșani – Iustina Irimia, Lorena Dupu și Simona Mazăre, care au oferit publicului ieșean momente de neuitat.

În fața unei săli arhipline, cu spectatori veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate, artista a deschis concertul interpretând cu emoție și mândrie unele dintre melodiile sale emblematice: „Vin huțanii de la munte” și „Eu-s huțancă cu codițe”, alegând să deschidă spectacolul cu o piesă în huțulă, „Zașumila-i Bucovănca”.

· Concert memorabil

Demonstrând că nu a uitat de unde a plecat, fiind un model pentru toți tinerii artiști aflați la început de drum, Angelica Flutur a invitat pentru a-i fi alături pe scenă și trei frumoase soliste extrem de talentate, laureate ale concursului TVR „Vedeta Populară”: Cătălina Rotaru, Diana Lungu, Ioana Ștefan.

„Chiar înainte de a urca pe scenă i-am transmis Angelicăi Flutur faptul că este o persoană minunată, că este o artistă extraordinară și că peste ani se va uita cu mândrie la ceea ce a realizat astăzi la Iași și va ajunge la concluzia că a fost un concert memorabil. I-am transmis această stare de bine, însă știm cu toții că pe ea nu o părăsește optimismul niciodată! Mă bucur că am văzut pe desfășurător nume tinere de artiști, nume cunoscute, ceea ce înseamnă că folclorul va avea un viitor, iar istoria muzicii populare de mâine se va scrie începând de astăzi”, a transmis Elise Stan, producător al evenimentului, cunoscuta etnomuzicolog fiindu-i alături Angelicăi încă de la începutul carierei.

Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra Fraților Advahov din Republica Moldova, care a ridicat standardele muzicale la cel mai înalt nivel, acompaniind cu finețe și profesionalism fiecare interpretare artistică. De la melodii de joc, până la cele pline de energie, orchestra a completat perfect spectacolul cu o suită de armonii care au atins inimile tuturor celor care s-au aflat în public.

„Dragă Angelica, mă roagă oamenii ăștia să spun trei cuvinte despre tine! Dar eu pot să spun doar trei? Îmi este foarte greu! Adevărat! Frumos! Autentic! Ești, cum s-ar spune la mine pe uliță, chapeau! Jos cu clopu’! Felicitări pentru tot ce-ai făcut la Iași și să știi că ești în sufletul nostru”, este mesajul transmis de Paul Ananie imediat după ce a coborât de pe scena Sălii Polivalente din Iași.

· Aprecieri

Invitații care au fost pe scenă alături de Angelica Flutur au spus că s-au simțit extraordinar și că spectacolul a fost la înălțime. „A fost un spectacol extraordinar, nu mai avem cuvinte! Așa cum am spus pe scenă, publicul a fost extraordinar! Ne place energia publicului care vine cu gândul să se petreacă și tocmai așa a fost astăzi la Iași. Iar pentru cei care nu au putut să ne fie alături, le transmitem că a fost un spectacol de neuitat! Angelica a fost minunată, a strălucit pe scenă ca o stea pe cer! Noi am pus tot sufletul, am fost alături de ea la fiecare pas și se vede pe noi că la Iași s-a întâmplat un spectacol de folclor așa cum își dorește fiecare interpret să aibă! Felicitări, Angelica! Felicitări publicului și vă mulțumim din inimă pentru că ne-ați fost alături”, este mesajul transmis de Oana Tomoiagă și Andreea Haisan, momentul realizat de tonicele soliste, alături de Paul Ananie, Alexandru Brădățan și Gabriel Dumitru, „Frații” folclorului românesc, așa cum sunt împreună cunoscuți, fiind unul care a ridicat energia sălii la cote maxime.

· Emoție, rafinament, tradiții

Momente speciale au fost oferite și de Daniela Condurache, cu piesele „Voi care tăiați pădurea” și „Pe sub mână-n două părți”, dar și de Grigore Gherman, care a încins atmosfera cu „Bătuta cu trompeta”. Fetele din Botoșani au venit în fața spectatorilor cu melodia „Așa-s moldovencele”, în vreme ce Fuego a coborât în mijlocul spectatorilor pentru a interpreta, printre rândurile cu cele 2.000 de suflete prezente, „Cântă cucu-n Bucovina”, iar mai apoi „Păhăruț cu floricele” și „Hai, hai cu căruța” sau, mai ales, „Casa părintească nu se vinde” smulgând ropote de aplauze. Fuego a ales să încheie momentul interpretând în duet cu Angelica Flutur iubita „Huțulca din Brodina”.

„Eu cred că frumusețea Bucovinei este Angelica Flutur, ca un reprezentant de seamă! Nu întâmplător m-am schimbat și eu în bucovinean, pentru că sunt invitatul ei, alături de frații Advahov, și-am zis să vin îmbrăcat în straie tradiționale în semn de prețuire și respect pentru această zonă atât de frumoasă a României”, a spus Paul Surugiu cu câteva momente înainte de a încânta publicul ieșean cu cele mai cunoscute melodii ale sale.

„A fost o atmosferă extraordinară! Noi, moldovencele, iubim moldovenii și le mulțumim din suflet și din inimă pentru modul în care ne-au primit! A fost o atmosferă absolut extraordinară și ne-am simțit minunat pe scenă! O felicităm pe Angelica Flutur pentru ceea ce a făcut astăzi la Iași și îi suntem recunoscătoare pentru că ne-a ales și pe noi să urcăm pe scenă! Angelica, îți mulțumim și te prețuim”, sunt cuvintele transmise Angelicăi Flutur de către Fetele din Botoșani.

Cuvinte de laudă au fost adresate și de cunoscuta interpretă Daniela Condurache, care a afirmat, cu emoție, că „publicul de la Iași a fost și este, de fiecare dată, excepțional! Eu aici am văzut lumina zilei și am o emoție specială de câte ori vin aici să cânt în fața oamenilor! Oamenii sunt cu totul extraordinari, iar Angelica a strălucit astăzi pe scenă! Este o interpretă deosebită, unică și o iubesc! Unde am avut ocazia, întotdeauna am spus că are un stil și o prezență aparte”.

· Mulțumiri pentru prezența la „Sărbătoarea inimii mele”

Cunoscutul ansamblu „Arcanul” din Fundu Moldovei a completat tabloul folcloric adus pe scena ieșeană. Tot pe scenă, alături de Angelica Flutur a urcat și Badea Cocîrță, cel care i-a fost mereu aproape pe parcursul carierei, fiindu-i și sursă de inspirație în multe cântece.

Duetul dintre Alexandru Brădățan și Angelica Flutur pe melodia „Ca la noi la Fălticeni” a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii, cei doi fiind legați și de același mentor, Maria Macovei îndrumându-le pașii la începutul carierei și la primele festivaluri-concurs, acolo unde au participat tot împreună.

În aceeași notă artistică, Paul Ananie a interpretat „Haida, hai la Maramu”, Andreea Haisan a cântat „Mărunțica”, în timp ce Paula Hriscu a atins un punct culminant de sensibilitate cu binecunoscuta „Poruncit-o bădița” și plina de sensibilitate „Dulce Românie”.

Nu puteau să lipsească de la spectacol, de la un eveniment-etalon organizat de Angelica Flutur, membrii familiei, sprijinul cel mai important venind, cum era și firesc, de la soțul său, Cătălin Pîslariu, care a spus, la finalul serii, copleșit de bucuria reușitei evenimentului, că „sentimentele nu se pot explica în cuvinte! Le mulțumim tuturor pentru că au fost alături de Angelica și facem în fața lor o mare plecăciune”. Cu bucurie și emoție, la rândul ei, Angelica Flutur le-a mulțumit tuturor celor care au venit, cu mic cu mare, la „sărbătoarea inimii mele”, la spectacolul prin care a marcat 20 de ani de carieră artistică.

În aplauzele unei săli întregi, spectacolul desfășurat la Sala Polivalentă „Dan Constantin Irimiciuc” din Iași s-a încheiat cu tradiționalul „Mulți ani trăiască” și cu speranța revederii într-un cadru cel puțin la fel de spectaculos, plin de culoare, muzică, tradiții și emoții, artiști și spectatori împreună.