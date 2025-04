Joi, 24 Aprilie 2025 (15:06:46)

Suceava găzduiește, până la finele acestei săptămâni, Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice (clasele V-VIII), eveniment care reunește circa 300 de elevi și profesori coordonatori și evaluatori din aproape toate județele țării.

Sunt competitori care au trecut de filtrele celorlalte etape ale competiției, delegații puternice, pasionate, care și-au dovedit deja competențele, creativitatea, cunoștințele.

Ca orice olimpiadă națională, evenimentul este un cadru ideal pentru confruntarea ideilor, aprofundarea cunoștințelor și validarea pregătirii lor, o sărbătoare a performanței și a prieteniei.

Programul olimpiadei cuprinde atât probe de concurs (scrisă și practică), cât și activități recreative, vizite la câteva obiective turistice din municipiu și din județ, în perioada 23 – 27 aprilie.

Festivitatea de deschidere, de miercuri după-amiază, a fost moderată de prof. Beatrice Filipiuc, inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic.

„Este o onoare pentru județul Suceava să găzduiască o olimpiadă dedicată tocmai acelei forme de cunoaștere care modelează și care zidește, care transformă ideea în faptă și știința în meșteșug - Olimpiada națională de Educație tehnologică și Aplicații Practice.

Educația tehnologică nu este o simplă materie, ci o artă a aplicabilului, o poartă deschisă spre viitor, o formă de a înțelege lumea prin lucrurile care se nasc din mâinile și mintea voastră.

Dragi elevi, sunteți rodul unei semințe bune, sădite cu răbdare de profesorii voștri și udate cu sudoarea efortului și cu setea voastră de a ști, de a face sau de a construi.

Ați ajuns aici nu doar pentru a concura, ci pentru a mărturisi prin ideile și proiectele voastre că educația tehnologică este o materie care vă oferă o poartă deschisă spre viitor, o formă de a înțelege lumea prin lucrurile care se nasc în mâinile și mintea voastră”.

· ”Educația este lucrul pe care nu-l puteți pierde și care vă va ajuta oriunde veți ajunge”

La debutul olimpiadei au fost invitate autorități locale și județene – Consiliul Județean Suceava, Primăria Suceava, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, sponsori etc.

Aceștia au felicitat elevii și profesorii pentru calificarea la etapa națională, le-au urat succes acestora și i-au încurajat să mențină calea studiului, a disciplinei, a educației.

Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, le-a transmis invitaților: „Poate nu e una dintre olimpiadele vedetă ale României, în general se vorbește mai mult de matematică, informatică, fizică, chimie, dar este o olimpiadă care vă va ajuta foarte mult în viață, indiferent ce veți alege să faceți în continuare. M-am uitat peste manualele voastre dintr-a V-a până într-a VIII-a și sunt surprins de cât de diferite sunt de ceea ce am învățat eu și cum mă izbesc zilnic de probleme pe care le văd prezentate în manualele voastre. Felicit profesorii care se dedică acestei discipline și vă învață aceste lucruri, cum să sădești un copac, cum să construiești ceva, lucruri care vrând – nevrând, indiferent de meseria pe care o veți alege în continuare, sunt utile.

Pe de altă parte, vă felicit și vă încurajez să mergeți pe acest drum, al studiului, un drum lung, de multe ori nu veți vedea rezultatele care să vă satisfacă și să vă facă să vreți să mergeți mai departe dar pot să spun că este drumul bun pentru voi. Am o experiență care m-a dus prin diverse locuri ale lumii, fie Paris sau Washington, am studiat, am fost profesor, dar atunci când am plecat din țară nu am avut cu mine nici bani, nici obiecte, ci doar educația pe care am primit-o în România.

Aveți încredere în educația oferită în școlile voastre, încă aveți profesori foarte buni. Mențineți această cale. (...)

E greu de prezis viitorul vostru, dar cert este că acest bun de preț care este educația este lucrul pe care nu-l puteți pierde și care vă va ajuta oriunde veți ajunge”.

Festivitatea de premiere a celor mai merituoși elevi va avea loc în data de 26 aprilie 2025, ora 17.00, la Auditorium „Joseph Smith”, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.