Simionaș nu mai este... L-am considerat totdeauna un exponent nedezmințit al seriozității în profesie. Desigur, n-a fost unicul depozitar al acestei rare calități, fără de care nimic nu se poate construi temeinic în orice arie de manifestare a oricărei profesii – de la tinichigiu la academician. Cât despre meserie: Simi a jucatcurat. Nu-i vorba numai despre încărcătura morală a prestației, ci și de curăția fiecărui gest tehnic. În galeria moldoveană a fotbaliștilor ce au știut să-și dezbare fiecare mișcare de încărcătura în plus a „fioriturilor” și a inutilului, făcând doar ceea ce se cuvine în clipa respectivă, i-aș mai așeza pe Matei și pe Deleanu. Cine-i mai știe? Toți trei izbuteau exact ceea ce pretindea faza, fără nimic în plus, având mereu o prestație – dacă nu-s prea exaltat și nu zic prea mult – pur și simplu luminoasă. Când mingea se afla la Simionaș, știam că va urma fie singurul dribling posibil și necesar, fie pasa exactă, la fel de necesară în economia construcției jocului... Ce faine amintiri!

*

Când citești documentele ce dezvăluie articulațiile absurdului mecanism torționar din epoca Dej îți sar în ochi mai întâi nesfârșiții ani de detenție ce urmau condamnările pentru, am zice azi, simple delicte de opinie. Dar sunt și orori care nu lasă urmele în cortegiul pedepselor din dosare, rămânând aproape neștiute. Că justiția era în vremea aceea odios caricată nu-i nicio noutate, dar reprimarea trece adesea totala limită a absurdului. Iată: suceveanul Tit Tarnavschi a fost arestat în 1959 („pentru agitație”) și „judecat” abia în 1963; ziaristul Ioan Beler, întemnițat în 1948, a fost adus în fața tribunalului doar după 7 ani, în 1955; Filip Gyr a așteptat în pușcărie sentința 4 ani; Ion Făloiu (ziarist clujean), un deceniu întreg (1947-1957), ca și alt ziarist, Gh. Radomir, ridicat în 1952 și judecat în 1962! Pictorul Sever Buradescu a așteptat 12 ani întâlnirea cu instanța, iar regizorul Crin Teodorescu, 11! Interesant și revelator este că Radomir a fost condamnat la 5 ani, după ce a zăcut în prevenție... zece!

*

A trecut ziua de 1 aprilie și n-am avut parte de nicio păcăleală mai de Doamne-ajută, în afara celor involuntare din campania electorală, unde-i aproape zilnic potop de farse mai degrabă triste decât vesele (unele chiar autotrăsnăi – vezi imbecilul caz Ponta). Pe vremea tinereții mele, ziua de 1 aprilie era așteptată cu masa plină de poante: la „Cronica” oficia delicios la față de cortină George Pruteanu ori Ion Pogorilovschi, în vreme ce alți farsori rămâneau ascunși după perdea până-n momentul exploziei hazului final. De 1 aprilie și, mai ales, de 31 decembrie, când apărea suplimentul „O dată-n an e anul nou!”, să te ții! Probă: medalia „Colectivizarea agriculturii” s-a decernat, la Iași, în cantități industriale, inclusiv unor personaje care n-au știut niciodată câte țâțe are vaca. Post-festum, s-a hotărât într-o „anumită parte” a redacției completarea listei medaliaților cu încă două nume: Valer Mitru și fostul lui șef de la Stația de amplificare, Lică Bluthal. O voce necunoscută i-a convocat telefonic la festivitatea decorării. Autorii farsei s-au ascuns după coloanele de la parterul Palatului Culturii, așteptând apariția candidaților la decorare. Apare Bădia Mitru, cu o garoafă la butonieră; își călcase, festiv, pantalonii. Toată dimineața dăduse telefoane de la redacție: stabilea în dreapta și-n stânga întâlniri cu unul ori cu altul și apoi le contramanda cu textul „nu pot veni, dreagă, mă cheamă ăștia să-mi dea o tinichea”. Am râs cu noduri, fiindcă, atunci când a-nțeles că-i farsă, Valer Mitru avea ochii în lacrimi...

*

Pariez că, dac-am organiza un concurs, nimeni nu va ști cine-i autorul citatului ce urmează: „Bugetul trebuie echilibrat, tezaurul trebuie aprovizionat, aroganța funcționarilor publici trebuie moderată și controlată (…). Oamenii trebuie să învețe din nou să muncească, în loc să trăiască pe spinarea statului.” N-o să credeți, dar atât de actualul îndemn a fost scris în urmă cu aproape două mii de ani! Autorul: Cicero, în anul 55 înainte de Hristos. Nimic nu-i nou sub soare!

*

Anunț pe internet: „Cumperi trei lucrări de doctorat cu 2.000 lei bucata și primești încă una pe gratis”. Dacă te adresezi la nr. de fax 0318174... capeți teza mintenaș: „Am câștigat respectul clienților noștri prin serviciile de calitate pe care le oferim, prin promptitudine și seriozitate. Livrare în toată țara, simplu și rapid, prin e-mail în format doc. MS Word în numai câteva minute de la efectuarea plății.” Precizarea finală este de tot hazul... amar: „Nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la susținerea oricărui tip de examen.” Sper să fie vorba despre un fake news.