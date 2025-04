Miercuri, 9 Aprilie 2025 (12:42:56)

Echipa de Baschet - Fete a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, sub coordonarea prof. Rodica Hrihor, a obținut mențiune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ), etapa națională.

Competiția s-a desfășurat în perioada 3-6 aprilie 2025, la Târgu-Jiu, județul Gorj.

După ce a câștigat locul și premiul I la etapa județeană și, apoi, la etapa interjudețeană pe regiunea Moldova, baschetbalistele au reprezentat cu onoare numele colegiului în competiția finală care a reunit cele mai bune opt echipe din țară.

Echipa a fost alcătuită din următoarele eleve: Teodora Telișcă – clasa a IX-a D, Ana-Maria Chiran – clasa a IX-a E, Paula Bota – clasa a X-a A, Marta Costiuc – a X-a A, Maia Calancea – a X-a C, Ioana Luța – a X-a E, Miruna Mandici – a XI-a B, Maria Ianuș – clasa a XI-a C, Magdalena Sofronie – a XI-a C, Alexandra Grigoraș – clasa a XII-a E.

„Comunitatea școlară de la <Hurmuzachi> transmite felicitări și mulțumiri elevelor și doamnei profesoare pentru modul în care echipa a reprezentat numele și prestigiul colegiului la nivel național”, au transmis reprezentanții colegiului.