Duminică, 6 Aprilie 2025 (15:57:53)

Festivalul produselor tradiționale de post din Adâncata se transformă de la an la an într-un adevărat regat culinar, unde gospodinele și gospodarii din această comună, dar nu numai, prezintă cele mai delicioase feluri de mâncare care se consumă în Postul Paștelui. Ediția de anul acesta, care a avut loc la în casa de prăznuire a bisericii de lemn „Sf. Dumitru” din Adâncata, s-a bucurat de prezența a peste 30 de gospodari și gospodine, care i-au încântat pe cei prezenți cu aproape 90 de feluri de mâncare de post. Ca în fiecare an, festivalul a fost organizat de preotul paroh Mitu Pascal, alături de Elena Cucu, soția primarului Viorel Cucu, anul acesta având alături și un alt sponsor din comună, Cristi Costiuc.

Gospodinele s-au întrecut pe ele însele și au preparat pentru cei prezenți mai multe feluri de sarmale, iahnie de fasole, salate de post, conopidă pane, chiftele din ciuperci sau urzici, mâncăruri reci din ciuperci, ardei și cartofi, salată de boeuf. Și anul acesta, la festivalul de la Adâncata a fost prezentă cadrul universitar sucevean Angela Albu, care pe lângă tradiționala ciorbă de burtă fără burtă, adică ciorba de pleurotus, a gătit și o delicioasă supă cremă din ardei copți.

Oferta culinară a fost completată și cu mai multe preparate gătite în premieră pentru acest festival, cum ar fi chiroștele cu spanac și urzici, găluște cu prune sau pere în foietaj. La toate acestea s-au adăugat numeroase feluri de desert, colțunași cu prune și cartofi, cornulețe, torturi, tarte cu diferite fructe, plăcinte și cozonaci, cremșnit și alte dulciuri delicioase.

Pe lângă varietatea de produse tradiționale de post prezentate la ediția de anul acesta a festivalului de la Adâncata, gospodinele și gospodarii s-au întrecut și în modul lor de prezentare, mâncărurile fiind ornate cât mai frumos posibil pentru a-i îmbia pe participanți să le deguste. Pentru efortul lor, preotul Mitu Pascal, alături de Elena și Viorel Cucu, le-au oferit participanților la festival câte o diplomă și un premiu, pentru a-o răsplăti pentru efortul lor.

· Viorel Cucu vrea ca la acest festival să participe toate parohiile din comună

În cuvântul său din deschiderea festivalului, primarul Viorel Cucu le-a mulțumit tuturor gospodinelor care an de an fac acest efort și participă la festival. Viorel Cucu a remarcat că dacă la prima ediție au participat aproape 10 gospodine, la ediția de anul acesta, a unsprezecea, participă peste 30 de gospodine. „Le prețuiesc și mă mândresc cu ele și nu pot decât să fiu fericit și bucuros că avem asemenea doamne în comuna noastră. Și le mulțumesc pentru că împreună cu soții lor, pentru că trebuie să amintim că și soții au contribuit la ceea ce înseamnă pregătirea preparatelor, au venit astăzi aici pentru a ne încânta cu minunatele lor produse de post. Și vreau să mulțumesc și preotului paroh Mitu Pascal, precum și soției mele pentru că an de an se implică în organizarea acestui eveniment. Iar anul acesta îl avem ca sponsor pe un alt gospodar din comună, Cristi Costiuc. Dar 100%, liantul pentru acest frumos festival este preotul Mitu Pascal, un om care de peste 25 ani este în comuna noastră, un om care știe să unească și niciodată nu au fost dezbinări în comunitatea noastră”, a transmis Viorel Cucu.

El a precizat că, având în vedere numărul din ce în ce mai mare de gospodine care vin la acest festival, își dorește ca ediția de anul viitor să aibă loc în sala Căminului Cultural din Adâncata, unde vor putea participa gospodari și gospodine din toate parohiile din comună.

La rândul său, preotul Mitu Pascal a spus că, la fel ca în fiecare an, acest festival reprezintă o zi deosebită din viața comunei Adâncata. „Suntem aici nu pentru a ne lăuda cu mâncărurile pe care le putem face în post, ci pentru a realiza o comuniune specifică postului, ca urmare a iertării pe care o primim în această perioadă de la bunul Dumnezeu”, a spus pr. Mitu Pascal.

Și, nu în ultimul rând, Elena Cucu a ținut să îi mulțumească în mod special preotului paroh pentru că încă de la prima ediție a fost alături de acest festival, dar și de inițiativele care vin din rândul credincioșilor din parohie. Elena Cucu a spus că Mitu Pascal este un preot care pune suflet în tot ceea ce face, fiind în permanență alături de membrii parohiei pe care o păstorește.