Institutul Francez din România și Alianța Franceză din Suceava organizează, în perioada 20-23 martie, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, ediția a 29-a a Festivalul Filmului Francez din România. În acest an, festivalul se desfășoară sub tema Echos/Ecouri, o temă prin care organizatorii își propun să exploreze modul în care poveștile și imaginile rezonează de-a lungul generațiilor. Partenerii Alianței Franceze în desfășurarea acestei ediții a festivalului sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților. Intrarea la film este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Ediția festivalului de la Suceava cuprinde o selecție de șapte filme franceze remarcabile, prezentate la competiții prestigioase și apreciate de critică și public, care vor fi prezentate conform următorului program: joi, 20 martie, ora 18.00, Diamant brut (2024), regia Agathe Riedinger, dramă Franța, +15 (Liane, în vârstă de 19 ani, locuiește cu mama și sora ei în Fréjus, în sudul Franței. Obsedată de frumusețe și celebritate, ea dă o probă pentru un reality show numit „Miracle Island”); vineri, 21 martie, ora 17.00, Competiția scurt metraj (2024) (Format inovator și surprinzător prin excelență, scurtmetrajul își face pentru cea de-a patra oară loc în selecția Festivalului, într-o secțiune scurtă dar care acoperă o diversitate de stiluri); vineri, 21 martie, ora 19.00,Le dernier des juifs/Ultimul evreu (2024), regia Noé Debré, comedie, Franța (Bellisha are 27 de ani. Slăbuț, relaxat și imatur, este totuși expert în krav-maga, foarte căutat pe piața muncii și înzestrat cu nenumărate talente. Sau cel puțin asta o face să creadă pe mama sa, Gisèle, alături de care încă locuiește, într-un bloc de locuințe sociale. Ea iese din ce în ce mai rar, iar după dispariția sinagogii și închiderea magazinului cu produse casher din cartier, începe să se îngrijoreze pentru viitorul fiului ei: sunt ultimii evrei din zonă. Ca să o liniștească și să nu-și tulbure viața lipsită de griji, ce minciună va mai inventa Bellisha?); sâmbătă, 22 martie, ora 17.00,Vingt dieux/Sfinte cașcaval! (2024), regia Louise Courvoisier, comedie, Franța (Viața lipsită de griji a adolescentului Totone, cu nopți petrecute bând și dansând, se schimbă dramatic după ce devine responsabil pentru sora lui de 7 ani. Căutând o sursă de venit, Totone își pune toată energia în crearea unei brânze comté cu care să câștige premiul cel mare al unei competiții); sâmbătă, 22 martie, ora 19.00,Making of (2023), regia Cédric Kahn, comedie dramatică, Franța (Simon, un regizor experimentat, începe filmările pentru un lungmetraj despre lupta muncitorilor pentru salvarea fabricii lor. Însă, între manevrele dubioase ale producătorului, actorii egocentrici și tehnicienii tensionați, situația îi scapă rapid de sub control. Abandonat de finanțatori, Simon ajunge să se confrunte cu un conflict social chiar în propria echipă. În acest haos de pe platou, singurul său aliat este un tânăr figurant, căruia i-a încredințat realizarea making-of-ului); duminică, 23 martie, ora 17.00,Les trois fantastiques/Cei trei fantastici (2023), regia Michael Dichter, Dramă coming-of-age, +15 (Max, Vivian și Tom, în vârstă de 13 ani, sunt de nedespărțit. Începutul verii este însă agitat: ultima fabrică din orășelul lor, din Ardenne, se închide, Vivian se mută, în timp ce Seb, fratele mai mare al lui Max, este eliberat din închisoare. Planurile lui Seb îi vor duce pe cei trei adolescenți pe o pantă ce se prăbușește încetul cu încetul); duminică, 23 martie, ora 19.00,A son image/În obiectiv (2024), regia Thierry de Peretti, dramă, Franța (Antonia, o tânără fotografă corsicană, își trăiește viața, prieteniile și iubirile pe fundalul frământărilor politice ale insulei, din anii 1980 până la începutul anilor 2000, ilustrând parcursul unei generații).