Joi, 13 Martie 2025 (16:09:24)

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava și Editura OMG, organizează, vineri, 21 martie 2025, începând cu ora 17.00, Seara de Poezie 9 (sub genericul World Poetry Day), la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, strada Bistriței 8, cartier Obcini). Dialog despre poezie cu poeta Laura Francisca Pavel.

Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar.

Laura Francisca Pavel (n. 1968, Deva) este poetă & eseistă. A publicat în 2022 volumul de poezie Trucuri urbane, la OMG (Premiul BAC-FEST – Cartea de poezie a anului 2022; Premiul Cartea de poezie a anului 2022, debut, acordat de ARCCA). Versiunea în limba franceză, cu titlul Scénarios urbains, traducere de Gabrielle Danoux, a apărut în 2024 la Nombre7 Éditions. În 2023 îi apare la OMG volumul de poezie Acţiuni şi protocoale (nominalizat la Premiul Observator Universitas şi la BAC-FEST), iar în 2024 publică, tot la OMG, volumul Zona de surescitare. Este prof. univ. dr. la Facultatea de Teatru şi Film a Universităţii ”Babeş-Bolyai”. Semnează, cu numele Laura Pavel, volume de teorie şi de istorie literară şi teatrală, dintre care două i-au fost publicate până acum în străinătate: Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, transl. by Alistair Ian Blyth, Dalkey Archive Press (2011), şi Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione di Maria Luisa Lombardo, Aracne Editrice (2016). Pentru cel mai recent volum de eseuri, Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii (Institutul European, 2021), a obţinut Premiul „Tudor Vianu – pentru teoria literaturii şi a culturii”, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române.

Moderatoare, poeta Adela Șulea. Organizator: Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink; Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.