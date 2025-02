Sâmbătă, 22 Februarie 2025 (15:52:20)

Trei șoferi pericol public, care au cumulat mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind cea legată de consumul de alcool, au ajuns în arest în ultimele zile, unul dintre ei fiind ulterior și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Vineri, 21 februarie, în urma probatoriului administrat de către lucrătorii Postului de Poliție Berchișești, procurorul de caz a confirmat ordonanța de punere sub acuzare a unui inculpat din Berchișești, pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și „punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”. Bărbatul a fost oprit de un echipaj de poliție în timp ce conducea în mod suspect un tractor agricol. Buletinul de analiză toxicologică a arătat că șoferul pericol public a avut o alcoolemie de 2,34% la prima probă, respectiv 2,18% la mie, a doua probă.

De asemenea, polițiștii au continuat cercetările și cu privire la un tânăr care a condus un motocros neînmatriculat, la Moldovița, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere.

Inculpatul nu a oprit la semnalele polițiștilor, iar ulterior, după ce a fost urmărit și blocat, a încercat să fugă pe jos, fiind însă prins, imobilizat și încătușat de către polițiști. Probele biologice de sânge recoltate de la conducătorul vehiculului au indicat că acesta avea o alcoolemie de 1,99 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,79 g/l alcool pur în sânge la a doua probă. Și aici a fost vorba de un noian de infracțiuni, „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, „conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere”, și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, tânărul fiind reținut 24 de ore în arest.

În al treilea caz, un șofer pericol public din satul Rotunda, oraș Liteni, a fost reținut 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cazul său a fost unul special pentru că a fost prins beat la volan de două ori, în aceeași noapte.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, un echipaj de poliție de la Secția Rurală Preutești a avut surpriza să dea în trafic, în aceeași noapte, din nou, de șoferul căruia tocmai îi întocmise dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Pe 14 februarie, pe la 1.50 din noapte, polițiștii de la Secția Rurală Preutești, care se aflau în control trafic pe drumul comuna Bahna Arini, au oprit în trafic un BMW, la volan fiind Florin Slabu, în vârstă de 46 de ani, din Rotunda-Liteni. La acea oră, șoferul avea concentrația de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Același bărbat semnase cu aproximativ trei ore înainte un proces verbal prin care lua cunoștință că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule în urma întocmirii unui dosar penal pentru.... conducere sub influența alcoolului. Asta după ce, în jurul orei 23.00, același echipaj îl oprise pentru control pe drumul din satul Basarabi, comuna Preutești având, la acea oră, concentrația de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul beat cu repetiție a ajuns de două ori în aceeași noapte și la Spitalul din Fălticeni, pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea a alcoolemiei în sânge. La a doua oprire, individul a comis o dublă infracțiune, respectiv conducere sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

După completarea probatoriului, inculpatul a fost arestat preventiv, mandatul pentru 30 de zile rămând definitiv la Tribunalul Suceava, vineri, 21 februarie.