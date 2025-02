Joi, 20 Februarie 2025 (09:59:33)

Casa de Cultură a Sindicatelor devine epicentrul unei experiențe muzicale de neuitat, pe 23 aprilie 2025, la ora 18:30, când SymphOpera Fest aduce în premieră la Suceava un spectacol revoluționar. Va fi un show exploziv, care îmbină tradiția românească, muzica simfonică și ritmurile electronice într-un spectacol unic

Magicianul sunetelor este Mihai Toma. Cunoscut pentru capacitatea sa de a transforma muzica tradițională românească într-o călătorie sonoră spectaculoasă, Mihai Toma revine cu un proiect ce rescrie regulile spectacolului live. De la celebrul „Buddha Bar" la reinterpretările uimitoare ale lui George Enescu prezentate la Festivalul Internațional „George Enescu”, Dacika Symphonic promite să facă la Suceava un spectacol memorabil.

Pe scenă va fi o echipă de artiști excepționali. Pentru a da viață acestui univers muzical, alături de Mihai Toma vor urca pe scenă nume importante: Diana Jipa (vioară), Ștefan Doniga (claviaturi), Antonia Iacob (voce), Alexander Benavides (percuție).

Organizatorii promit o producție grandioasă. Show-ul va fi amplificat de prezența Liber Artist Orchestra Iași și a Coralei „Ciprian Porumbescu”, sub bagheta tânărului dirijor Alexandru Semeniuc.

Ce va fi pe 23 aprilie 2025, la ora 18:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava? Un spectacol vizual impresionant. Luminile, proiecțiile multimedia și un sunet de ultimă generație vor transforma seara într-o experiență imersivă totală.

„Pregătiți-vă să fiți captivați de un adevărat portal artistic în care trecutul și viitorul se contopesc prin muzică și tehnologie. Tradiție + Simfonic + Electronic = o experiență de neratat. Un spectacol electrizant, ce unește generațiile, combinând energia tinerilor cu profunzimea muzicii clasice și vibrațiile electronice contemporane”, spun organizatorii.

Vă reamintim că, anul acesta, o nouă ediție a SymphOpera Fest, un festival care s-a impus drept un reper cultural de prestigiu național, va avea loc, în perioada 22-29 aprilie 2025, la Suceava și Vatra Dornei. Județul Suceava va deveni scena unor evenimente de excepție, mottoul fiind unul sugestiv: „Style in every note” / „Eleganță în fiecare notă”.

Festivalul SymphOpera Fest este organizat sub coordonarea directorului executiv Ionuț-Vichentie Ilisoi, o personalitate bine-cunoscută în peisajul cultural românesc, apreciat pentru activitatea sa ca manager al Coralei „Ciprian Porumbescu” și pentru contribuțiile sale semnificative la promovarea muzicii culte, alături de directorul artistic Alexandra Magazin (muzicolog) și de secretarul artistic Alexandru Semeniuc (compozitor și dirijor).

Bilete sunt disponibile pe: https://www.iabilet.ro/bilete-suceava-symphopera-fest-2025-traditional-fusion-dacika-symphonic-108702/