Fostul primar al municipiului Rădăuți, Aurel Olărean, a început un război împotriva lui Traian Andronachi, recent desemnat de PSD Suceava pentru a ocupa funcția de prefect al acestui județ.

Olărean a înaintat o acțiune la Secția Civilă a Tribunalului Suceava și îi solicită nici mai mult, nici mai puțin de un milion de euro lui Traian Andronachi.

Fostul primar din Rădăuți își susține acțiunea prin faptul că a fost achitat pentru infracțiunile pentru care DNA, structura centrală, l-a trimis în judecată. Și totul doar pe baza unei plângeri făcute de Traian Andronachi, care nu ar fi fost susținută și de alte probe.

· De unde ar fi plecat totul

În motivarea acțiunii civile, Aurel Olărean explică și de la ce ar fi plecat totul.

”Cu privire la infracțiunea de șantaj, reținută în sarcina subsemnatului, s-a susținut că aș fi amenințat-o pe persoana vătămată Andronachi Traian, în datele de 28, 29 și 31 august 2014, cu demiterea dintr-o funcție de conducere a soției acestuia, Andronachi Angelica, angajată a Primăriei Municipiului Rădăuți, cu scopul de a-l constrânge pe Andronachi Traian să voteze un proiect de lege inițiat fraudulos de către subsemnatul (votul persoanei vătămate fiindu-mi necesar pentru a obține majoritatea în Consiliul Local), precum și cu scopul de a-l determina să demisioneze dintr-un partid politic și să semneze o adeziune pentru înscrierea în partidul politic din care făceam parte.

Pentru ca Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA - Secţia de Combatere a Corupţiei să tragă această concluzie, pârâtul Andronachi Traian a dat declarație de persoană vătămată, a fost colaborator al parchetului, a purtat tehnică de înregistrare, m-a abordat și m-a provocat.

Declarațiile date de pârât au fost tratate cu valoare de adevăr la acel moment și au determinat reținerea și arestarea preventivă a subsemnatului.

În primul rând este necesar să aducem în atenția onoratei instanțe atitudinea pârâtului Andronachi Traian (persoană vătămată în dosarul penal), care nu s-a constituit parte civilă, deși reclamase o faptă penală care i-ar fi adus atingere intereselor patrimoniale și nepatrimoniale. Andronachi Traian a fost prezent o singură dată în fața instanței, însă nu a făcut nicio declarație, prelevându-se de dreptul de a nu face declarații, motiv pentru care atât instanța, cât și apărarea nu au putut verifica veridicitatea declarațiilor date în cursul urmăririi penale și nu s-a putut constata nemijlocit gradul de afectare emoțională datorată presupusei infracțiuni.

În situația în care ar fi fost victima unei infracțiuni, cu siguranță ar fi fost vocal și și-ar fi apărat interesele”, a menționat Aurel Olărean.

· De ce nu a angajat-o Olărean pe fosta soție a lui Traian Andronachi pe un post de director

Acesta mai susține că în cursul procesului toate persoanele audiate în calitate de martori în legătură cu această infracțiune au făcut vorbire despre relația deschisă și calmă pe care o avea cu cel căruia acum îi cere un milion de euro.

”Se arată în rechizitoriu aspecte preluate din declarația pârâtului, faptul că reclamantul l-ar fi constrâns pe Andronachi Traian să demisioneze din partidul politic din care făcea parte și să semneze o adeziune pentru intrarea în partidul politic din care făcea parte, fiindu-i necesar votul acestuia pentru a obține majoritatea în Consiliul Local al municipiului Rădăuți.

Din Consiliul Local al municipiului Rădăuți făceau parte 19 consilieri. Partidul care îl susținea pe reclamant avea 9 consilieri și mai avea susținerea unui consilier, reprezentant al altui partid politic (Ciubotariu Dumitru – PDD), care primise funcția de viceprimar și implicit susținerea, astfel pentru orice proiect avea minimum 10 voturi din 19. Avea asigurată majoritatea, astfel că sub nicio formă nu avea nevoie de sprijinul politic al pârâtului Andronachi Traian.

În plus, potrivit art. 9 lit. h/1 din Legea 393/2004, era inutil ca persoana vătămată să-și dea demisia din partid și să treacă la partidul reclamantului Olărean pentru că, conform textului citat, consilierul (pârâtul) Andronachi Traian pierdea automat și calitatea de consilier local. Nu era posibil ca reclamantul Olărean să obțină votul pârâtului Andronachi Traian prin această metodă, datorită faptului că amândoi cunoșteau prevederea legală, precum și consecințele nerespectării ei.

Se mai arăta în rechizitoriu că inculpatul l-ar fi amenințat pe Andronachi Traian cu demiterea dintr-o funcție publică a soției acestuia.

Urmare a problemelor legate de spațiul în care funcționa Biblioteca municipiului, doamna director a fost foarte afectată și a decis să se retragă la o mănăstire și să se călugărească. În această situație postul a rămas vacant. Conform legislației în vigoare la momentul respectiv, posturile din administrația publică devenite vacante erau blocate astfel că nu mai puteau fi ocupate de alte persoane. Așa stând lucrurile, Olărean nu avea cum să o angajeze pe soția persoanei vătămate Andronachi Traian, postul fiind blocat.

Dată fiind această situație, reclamantul, în calitate de primar al municipiului Rădăuți, a decis să dea posibilitatea mai multor angajați ai primăriei să profite de sporul de conducere de 25% din salariu, numind prin rotație pe perioadă determinată de 3 luni pe fiecare persoană care făcea parte din compartimentul respectiv.

La un moment dat a venit rândul soției (la data respectivă) pârâtului, Andronachi Angelica, să dețină funcția de director al Bibliotecii municipale pentru perioada de 3 luni. Aceasta nu a fost niciodată angajată pe funcția de director al Bibliotecii și nu a susținut niciun concurs pentru a ocupa această funcție, astfel este evident că reclamantul nu putea să o demită dintr-o funcție pe care nu o deținea”, a mai precizat Aurel Olărean.

· ”Nu înțelegeam care ar fi rolul meu într-o anchetă a DNA”

Fostul primar din Rădăuți susține că a fost cercetat fără niciun temei timp de 10 ani.

”A fost perioada cea mai grea din viața mea, am avut parte de trăiri pe care nu le merită nicio persoană de bună-credință, a fost peste puterea mea de înțelegere și de acceptare, a fost căderea în gol din punct de vedere fizic, psihic, uman, politic.

La data de 11 septembrie 2014 mă aflam în biroul primarului municipiului Rădăuți, unde îmi desfășuram activitatea în calitate de primar ales, când au pătruns ofițeri ai DNA – structura centrală și care mi-au spus că trebuie să-i însoțesc la București. Știam că nu am greșit nimic, că nu am făcut nicio infracțiune și nu înțelegeam care ar fi rolul meu într-o anchetă a DNA. Am fost surprins întrucât aveam conștiința faptelor mele și acestea nu interferau cu sfera infracțională, motiv pentru care era greu de făcut o conexiune între mine și DNA. Am intrat în stare de șoc în momentul în care unul dintre ofițeri mi-a sugerat că ar fi bine să las acasă ceasul pe care îl purtam în acel moment și verigheta. A fost începutul calvarului pe care l-am trăit zi de zi timp de 10 ani!

Am fost reținut și apoi arestat preventiv timp de 8 luni, au urmat două luni și jumătate de arest la domiciliu și multe alte luni în care am respectat rigorile controlului judiciar”, a menționat Aurel Olărean.

· Dube neîncălzite și camere cu ferestre sparte în penitenciar

Fostul primar al municipiului Rădăuți a amintit și de perioada petrecută după gratii, una pe care o consideră un adevărat coșmar.

”Timpul petrecut în Penitenciarul de Maximă Siguranță Gherla a fost un adevărat calvar.

Soția și cele trei fiice ale mele au fost devastate. La acel moment fetele erau suficient de mari să înțeleagă ce presupune arestarea preventivă a subsemnatul, dar mult prea mici pentru a putea face față lipsei mele, emoțiilor și oprobiului public. Soția mea nu înțelegea de ce am fost arestat, iar eu cu atât mai puțin. Dacă soția mea a trăit și momente de dubiu în ceea ce privea activitatea pe care am desfășurat-o în funcția de primar, eu aveam certitudinea că nu greșisem nimic, astfel că frământările mă măcinau zi și noapte.

A fost extrem de greu să o fac să înțeleagă că nu am săvârșit nicio infracțiune, să accept că sunt privat de libertate ilegal, să supraviețuiesc în detenție în condiții vitrege pentru ființa umană, să explic fetelor situația și să găsesc o cale de comunicare cu cetățenii municipiului Rădăuți și mai ales cu cei care mi-au încredințat administrarea orașului.

Subsemnatul am resimțit extrem de dur condițiile din penitenciar deoarece eram obișnuit cu alt stil de viață și nu făcusem nimic pentru a merita să fiu departe de familia mea, de casa mea, de locul meu de muncă. Nu aveam profilul unui infractor și nu mă puteam integra printre oamenii care erau certați cu legea, care săvârșise infracțiuni și care se aflau în penitenciar urmare a faptelor reprobabile pe care le-au comis.

Astfel am petrecut 8 luni de arest preventiv, timp pe care l-am perceput ca fiind ani.

Transferul la București pentru a fi prezent la contestațiile parchetului, dubele neîncălzite ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, camerele cu ferestre sparte destinate deținuților în tranzit de la Penitenciarul Aiud, suportarea deținuților fumători în proximitatea mea m-au degradat fizic și psihic într-un mod ireparabil. A fost degradant și umilitor”, a rememorat Aurel Olărean.

Scăpat din arest preventiv, Aurel Olărean a revenit la domiciliu, dar un episod petrecut înainte de Crăciunul din 2015 putea să-i aducă o nouă secvență similară.

”După suferința cumplită trăită la sărbătorile de iarna din anul 2014, în anul 2015 am încercat să reînviu cât de cât tradițiile și obiceiurile familiei. Astfel, în data de 23 decembrie trebuia să mă prezint la orele 11.00 la poliția municipiului pentru a semna graficul de supraveghere. În dimineața acelei zile am împodobit curtea și furat de acea preocupare am pierdut noțiunea timpului, întârziind aproximativ 40 de minute. Consecința acestei întârzieri a fost sesizarea Curții de Apel Cluj cu solicitarea de revocare a măsurii controlului judiciar pentru neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor, stabilindu-se termen de judecată la data de 29.12.2015. Astfel, mi-a fost furat și acest crăciun. În mod corect, judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu a fost vorba despre nicio încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse și a respins cererea, însă trăirile mele, frica care m-a cuprins, panica în care am intrat, gândul că aș putea să mă întorc în penitenciar au făcut ca și sărbătorile de iarnă ale anului 2015 să fie unele de coșmar. M-a terminat gândul că așa cum am fost arestat în septembrie 2014, aș putea fi arestat din nou. Nu am putut suporta acest gând”, a mai precizat Aurel Olărean.

Acesta a mai menționat că în iulie 2020, în plină pandemie de Covid, a fost diagnosticat cu cancer, iar pentru tratarea acestuia a fost nevoit să meargă în Turcia, și totul pe fondul stresului acumulat cu arestarea și procesul din acest dosar.

· Traian Andronachi: ”Uită însă că a mai fost condamnat definitiv pentru mai multe infracțiuni”

Contactat telefonic, Traian Andronachi a formulat un punct de vedere vizavi de acest proces care i-a fost intentat de fostul primar al municipiului Rădăuți.

”Nu am la cunoștință despre cuprinsul acțiunii formulate de dl Olărean, pentru că am observat că aceasta a fost înregistrată pe rolul instanței marți. Evident că nu avea cum să fie comunicată pentru a putea formula întâmpinare, respectiv cerere reconvențională. Este însă de subliniat momentul când a ales dl Olărean să formuleze acțiunea, să o comunice întâi presei și faptul că el se simte nedreptățit că, urmare a unui Referat cu propunere de arestare preventivă întocmit de cea mai exigentă unitate de parchet - în speță DNA - Structura Centrală (în 2012 sau 2013), instanțele de judecată au admis propunerea de arestare a acestuia, măsură care ulterior a fost verificată și prelungită de Înalta Curte de Casație și Justiție, de Curtea de Apel București, de Curtea de Apel Cluj, de nenumărate ori pentru mai multe infracțiuni de care a fost acuzat, cea mai mică dintre ele fiind infracțiunea de șantaj la adresa subsemnatului - infracțiune a cărei prescripție a răspunderii penale a intervenit acum mulți ani.

Ciudat este însă că dl reclamant - care nu e la prima tentativă de denigrare a subsemnatului (ultima dată fiind exact în campania electorală de la locale, când afirma aceleași lucruri, și anume că eu am fost cel care l-a arestat), uită însă că a mai fost condamnat definitiv pentru mai multe infracțiuni de abuz în serviciu - în mai multe dosare, că a fost condamnat - tot definitiv - pentru infracțiunea de omor din culpă (nu-mi aduc aminte dacă și sub influența băuturilor alcoolice sau nu), că a mai făcut obiectul unor investigații/acuzații/titluri de presă - pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate sau instigare la viol, la incendiere și altele... conform articolelor din presa vremii. Subliniez din nou, pentru că e extrem de important adevărul, NU Traian Andronachi l-a arestat pe dl Olărean, nu Traian Andronachi a declanșat urmărirea penală a inculpatului Olărean, ci DNA - Structura Centrală. Domnul Olărean, fiind urmărit penal de DNA pentru alte fapte, mult mai grave, a mai săvârșit o infracțiune în timp ce se afla în urmărire penală, și anume aceasta - de șantaj, infracțiune care i-a fost ulterior adăugată la Rechizitoriu, infracțiune pentru care, așa cum am spus, răspunderea penală s-a prescris demult.

Nu am altceva de adăugat momentan și nu aș fi răspuns, însă, dacă nu răspunzi, există posibilitatea să se înțeleagă altceva. Așadar, aștept comunicarea acțiunii înregistrate de dl Olărean și evident că instanța de judecată va stabili. Subliniez din nou, nu Traian Andronachi a dispus reținerea/arestarea în cazul Olărean și nu Traian Andronachi a menținut, așa cum spune dl Olărean, aproape un an de zile această măsură, ci DNA-ul, Structura Centrală, Curtea de Apel București/Curtea de Apel Cluj, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție”, a arătat Traian Andronachi.