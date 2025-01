Joi, 16 Ianuarie 2025 (09:32:06)

Miercuri, 15 ianuarie 2025, cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a sărbătoririi a 175 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, elevii și profesorii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au desfășurat activități cultural-artistice cu caracter omagial.

Acestea au avut loc în parteneriat cu Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și Biblioteca Municipală „Tudor Flondor” din Rădăuți.

Sub titlul sugestiv „Chipurile lui Eminescu”, în holul central al instituției de învățământ a fost oferită celor prezenți o suită de comunicări: „Pretextul Eminescu” (prof. dr. Florin George Popovici), „Eminescu și filosofia” (eleva Sandu Anastasia, din clasa a XII-a F), „Complexitatea artei poetice – Eminescu Omul” (eleva Ionesi Alexandra, din clasa a IX-a E).

Comunicările au fost însoțite de un vernisaj intitulat „Arta poeziei și poezia artei”, o colecție de desene și realizări artistice semnate de elevii claselor a VIII-a, a X-a G și a XI-a E, expoziție prezentată de eleva Gavril Alexia din clasa a X-a G.

Programul activității coordonate de prof. Cristina Anfimov și prof. Florin Popovici, în colaborare cu bibliotecara instituției, Andreea Ciobara, a fost completat de o dezbatere academică pe tema „Biografia eminesciană ar trebui explorată mai mult în vederea unei receptări adecvate a operei poetului”, susținută de un grup de elevi talentați în arta discursurilor argumentate, membri ai clubului de dezbateri „Ars Dicendi” din liceu: Ciobaniuc Ariadna, din clasa a XII-a D, Chirilă Andrei, din clasa a IX-a C, Puiu Albert, din clasa a IX-a E și Andrei Covașă, din clasa a X-a D.

La sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, elevii colegiului rădăuțean, sub îndrumarea prof. Beatrice Halip și a prof. Iulian Florin Halip, au desfășurat un program ce a inclus interpretări din lirica eminesciană (elevii Prelipcean Matei și Galan Ingrid, din clasa a IX-a D, Solovăstru Denisa, din clasa a XII-a C), transpuneri pe portativ ale poeziilor lui Eminescu (elevele Rusu Teodora și Hrihor Diana, din clasa a XI-a B), lecturi din corespondența poetului cu Veronica Micle (elevii Apetroae Matei și Hîj Denisa, din clasa a XI-a G), străduințe literare, deopotrivă lirice și în proză, ale elevilor inspirați de geniul eminescian (Solovăstru Georgiana, din clasa a XII-a C, Baharnicean Bianca, Sofronie Luisa, Telișcă Teodora, Juravle Ruth, Juravle Clara, din clasa a IX-a D și Roșcăneanu Sofia, din clasa a IX-a E) și nu în ultimul rând, imagini artistice purtând semnătura unor pasionați ai penelului (elevii Fedorciuc Teodora și Prelipcean Sofia, din clasa a IX-a E, Vlad Sabie Ana, Grigorean Ecaterina, Hîj Tudor, Ioana Țibu și Badeliță Carla, din clasa a IX-a D).

Prof. Beatrice Halip, amfitrioană a evenimentului, alături de secretarul Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina, Mălina Anițoaei, a ținut să sublinieze misiunea profesorilor de limba și literatura română, pe cât de nobilă, pe atât de dificilă, în efortul de a activa interesul elevilor pentru creația poetică.

La finalul celor două manifestări omagiale de astăzi, directorul instituției, prof. dr. Adrian Nicolae Puiu, a reamintit relevanța incontestabilă pe care o are opera lui Mihai Eminescu în patrimoniul cultural românesc, necesitatea unei abordări istorice a studiului creației eminesciene și, nu în ultimul rând, oportunitatea de a-l asuma pe autorul „Luceafărului” ca pe un model al voinței și pasiunii pentru cunoaștere.