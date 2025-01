Luni, 6 Ianuarie 2025 (14:24:54)

Festivalul „Datini și obiceiuri din străbuni” de la Udești, ediția a XXVIII-a, a adunat laolaltă cete de mascați și urători din toate satele comunei, care și-au dat întâlnire la o nouă ediție a celui mai longeviv festival dedicat datinilor și obiceiurilor de iarnă din județ, eveniment ce se desfășoară în ultima zi din an, pe 31 decembrie.

Pe lângă datini și obiceiuri, programul festivalului, care s-a desfășurat în fața Căminului Cultural „Mircea Motrici” din Udești, a fost întregit de talente locale, dar și de invitații speciali: Ancuța Corlățan, Sorin Filip și Constantin Bahrin. Evenimentul a fost prezentat de inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Zîna Bârsan, care a precizat că au fost finalizate lucrările de modernizare la Căminul Cultural, cu prilejul festivalului, lucrări ce au inclus și amenajarea unui cerdac tradițional, după modelul caselor de odinioară din Udești, precum și o modernizare și o extindere a parcării din fața clădirii.

· Cete din satele comunei Udești

Localnicii s-au adunat într-un număr foarte mare la festival, pentru a se putea bucura de frumoasele datini și obiceiuri de iarnă prezentate de Ceata din Știrbăț, coordonată de Ovidiu Andrei Andrușca, Ceata din Chilișeni, coordonată de Tudor Iavnic, Ceata din Racova, coordonată de Bogdan Păduraru, Ceata din Poieni, coordonată de Sergiu Murariu, Ionel Călin, Ion Mititiuc, Răzvan Mititiuc, David Vlăduț, Alex Iftimia, Sergiu Ciofu, Ionuț Crețu, Flaviu Ostrovanu, Vasile Mihăescu, Claudiu Răul, Cosmin Găitan, Bogdan Platon, Robert Blanariu, Ciprian Bernicu, Nunta de la Udești, organizată de Nicu Ciubotaru, și Ceata din Plăvălari, organizată de către Sevastian Bolohan și Georgian Munteanu.

· Diferențe

Originară din Chilișeni, unul dintre satele comunei Udești, Mihaela Zîna Bârsan a explicat că, deși sunt localități învecinate, în fiecare dintre ele sunt costumații sau chiar jocuri diferite. „La Știrbăț avem ursarii îmbrăcați în două culori: albastru și roșu sau vișiniu și verde, la Chilișeni ursarii sunt îmbrăcați în negru, iar la Poieni în roșu, în vreme ce la Racova s-au păstrat ciururile, alaiul de nuntă de la Udești reprezintă o adevărată paradă a costumelor populare, iar la Plăvălari avem ursarii ce poartă coifuri strălucitoare și cerbi. Fiecare prezintă ceea ce are mai frumos și reprezentativ în localitatea din care vine, iar festivalul a sprijinit în toți acești ani păstrarea și promovarea tradițiilor noastre. Mascații și urătorii fiind motivați puternic de faptul că se prezintă în fața unui public atât de numeros în fiecare an. E lăudabil faptul că administrația locală Udești a organizat neîntrerupt această manifestare. Chiar și în timpul anului în care a fost pandemie, cetele de mascați și urători au fost invitați la primărie, premiați și filmați pentru ca întreaga comună să se bucure de obiceiuri, în ciuda restricțiilor de la vremea respectivă. Un singur an dacă s-ar opri festivalul, cu siguranță va însemna declinul acestor tradiții și obiceiuri devenite reprezentative pentru locuitorii comunei noastre”, a spus inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Zîna Bârsan.

· Mulțumiri

Pe tot parcursul evenimentului, au evoluat în fața publicului și tinere talente locale: Alessia Maria Cristinar, Rareș și Eduard Struț, Nicoleta Maxinese, Raluca Ioana Marcu, Ionuț Aurelian Jucan, Elena Erika Popovici, Ioana Borcan, Claudiu Rusu, Bianca Ciubotaru, Noemi Călin, Daria Frasin, Beatrice Tcaciuc și Alessia Serediuc.

Mascații, dar și spectatorii s-au prins în hore alături de îndrăgiții interpreți de muzică populară Mihaela Negru, Alexandru Recolciuc, Ancuța Corlățan, Sorin Filip și Constantin Bahrin. Primarul comunei Udești, Cristea Ostrovan, a ținut să precizeze că una dintre cele mai frumoase tradiții ale udeștenilor este să se reunească la cumpăna dintre ani, să se bucure împreună de reușitele de peste ani și să își facă urări pentru următorul an. „Vreau să le mulțumesc tuturor cetelor din satele comunei pentru implicare, pentru că anul acesta s-au prezentat mai frumos ca niciodată, mulțumesc tinerelor talente locale, invitaților, dar și angajaților primăriei. Împreună am scris o nouă pagină din istoria celui mai longeviv festival dedicat datinilor și obiceiurilor de iarnă din județul Suceava. Nu în cele din urmă, vreau să le mulțumesc spectatorilor care au venit într-un număr foarte mare și să le urez un <An Nou binecuvântat!>. Mulțumiri speciale și celor care ne-au urmărit online: aproape 120.000 de vizualizări, înseamnă enorm pentru noi și ne vom strădui ca de la an la an să facem lucrurile la un nivel din ce în ce mai ridicat”, a completat primarul Cristea Ostrovan.

Festivalul „Datini din străbuni” a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Udești, în parteneriat cu Asociația „10 pentru folclor”.

Întregul spectacol poate fi urmărit, online, accesând link-ul: https://www.facebook.com/share/v/18JwQ2V2Ue/.