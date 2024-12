Miercuri, 18 Decembrie 2024 (18:08:23)

Benzinăria Petrol Euro Tehnic din Vicovu de Sus oferă șoferilor din acest oraș, dar și celor din localitățile învecinate și șoferilor care se deplasează spre și dinspre Ucraina carburanți de cea mai înaltă calitate. Așa cum a declarat administratorul companiei Euro Tehnic, Constantin Luchian, stația peco Petrol vine cu o noutate pentru șoferi, oferindu-le acestora posibilitatea să-și alimenteze mașinile cu benzină și motorină premium. „Avem o noutate pentru locuitorii orașului Vicovu de Sus și nu numai. Am venit cu combustibil nou, benzină premium 98 și motorină de înaltă clasă pentru mașinile cu motoare performante. Cerința era chiar foarte mare, atât din partea locuitorilor, cât și a majorității șoferilor care trec dinspre și spre Ucraina. Erau cerințe din ce în ce mai mari pentru combustibil mai de calitate, având în vedere că și performanța motoarelor a crescut și majoritatea solicitau acest lucru. Și dacă până acum șoferii din Vicovu de Sus trebuiau să se deplaseze pe distanțe mai mari pentru a alimenta mașinile, în momentul de față au la dispoziție carburanți premium la benzinăria Petrol din acest oraș”, a transmis Constantin Luchian.

De precizat că investiția în benzinăria Petrol din Vicovu de Sus a fost salutată și de primarul acestui oraș, Vasile Iliuț, care a ținut să sublinieze faptul că firma Euro Tehnic este unul dintre investitorii importanți din localitate.

„Vreau să mulțumim firmei Euro Tehnic și domnului Constantin Luchian pentru investițiile pe care le au în orașul nostru. Practic, Petrol Euro Tehnic pune în mișcare lumea din zonă datorită carburantului de calitate pe care îl oferă.

Suntem bucuroși și suntem alături de toți întreprinzătorii, de oamenii de afaceri, le dăm tot concursul pentru a investi în Vicovu de Sus. Iar un exemplu este domnul Luchian, care pe lângă această benzinărie are și alte investiții în orașul nostru. Primăria are toată deschiderea pentru investitori și țin să precizez că întreaga zonă Vicovu de Sus este un bazin de oameni gospodari, și numai orașul nostru are 17.500 de locuitori, dar cu localitățile adiacente toată zona trece de 50.000 de locuitori”, a declarat primarul Vasile Iliuț.

De precizat că benzinăria Petrol Euro Tehnic din Vicovu de Sus este situată la intrarea în oraș dinspre Rădăuți, oferind carburanți de calitate la prețuri competitive. Stația peco respectă toate standardele europene, oferind facilități complete pentru clienți, de la un spațiu cu diverse produse alimentare și non-alimentare și până la o cafenea unde cei care doresc pot savura o cafea italiană. În același timp, Constantin Luchian a ținut să precizeze că activitatea Euro Tehnic s-a axat şi pe distribuţia en-gros de carburanţi, benzină, motorină și GPL, către alţi retaileri de produse petroliere. Astfel, societatea asigură şi transportul produselor petroliere cu ajutorul vehiculelor proprii, specializate în transportul mărfurilor periculoase.

· Compania Euro Tehnic deține și brandul Atlantis Gold, unul dintre cei mai importați producători și comercianți de bijuterii la nivel național

Compania Euro Tehnic are sediul principal în municipiul Rădăuți și are o activitate de peste 28 de ani. Firma are, în mediu, aproximativ 70 de angajați, iar cifra de afaceri anuală este de aproximativ 20 de milioane de euro. Activitatea firmei s-a extins spre zona comercializării şi distribuţiei de carburanți, aceasta deținând în prezent mai multe staţii de distribuţie de carburanţi, în Vicovu de Sus, Frasin, Dumbrăveni, Gălănești și Calafindești, care respectă toate normele europene. În 2012, Euro Tehnic a inaugurat noul sediu al firmei, o clădire modernă şi avangardistă situată în centrul municipiului Rădăuţi, consolidând poziţia de lider zonal al firmei pe piaţa de specialitate. Constantin Luchian a subliniat faptul că un alt brand important al companiei Euro Tehnic este Atlantis Gold, pentru producția și comercializarea de bijuterii. Magazinele care funcționează sub brand-ul Atlantis Gold reprezintă un reper al calității, seriozității și promptitudinii pe care compania le oferă oferim constant clienților. În momentul de față compania deține și administrează 15 magazine Atlantis Gold specializate de bijuterii în Suceava, Rădăuți, Iași, Botoșani și Bistrița, fiind lider de piață în județul Suceava. De asemenea, Atlantis Gold este considerat lider de piață la nivel național la producția de verighete.