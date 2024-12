Spectacol

„Astăzi puterea de a schimba destine este mai aproape de fiecare dintre noi, astăzi hrănim speranțe cu fapte bune. Nu e doar un spectacol, e sărbătoare”, a fost anunțul care a deschis ediția din acest an a balului de caritate „The Enchanted Rose”, organizat de elevii claselor a XI-a, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, la finele săptămânii trecute.

Elevi care și-au adunat forțele, ideile şi creativitatea pentru a oferi şi în acest an publicului o fermecătoare poveste de iarnă, cu o lecție profundă și cu o importantă componentă caritabilă.

Din vânzarea de bilete și donații, organizatorii au reușit să adune 27.000 de lei, sumă care va fi redirecționată către trei cazuri umanitare (Geanina, o mamă singură cu doi copii, Beatrice și Luca, acesta din urmă, în vârstă de 8 ani, având nevoie urgent de o intervenție chirurgicală la inimă; Ancuța, o elevă de 16 ani diagnosticată cu o boală rară și severă, Sindromul Behcet; eleva Serena Frittelli, diagnosticată cu cancer, care are nevoie de susținere financiară pentru continuarea tratamentului).

Mai mult, potrivit organizatorilor, din sponsorizările și donațiile din partea partenerilor care au susținut spectacolul au fost achiziționate lemne, paleți, o sobă, o mașină de spălat, în valoare de circa 10.000 de lei, pentru o familie nevoiașă din Pătrăuți.

Momente artistice și poveste cu farmec

Spectacolul a fost inspirat de îndrăgitul basm „Frumoasa și bestia”, și au adus în lumină solidaritatea, generozitatea și implicarea elevilor pe de-o parte, dar și talentul și carisma acestora, de cealaltă parte.

Un bal elegant, cu decoruri rafinate, momente atent alese și pregătite, o poveste sensibilă pusă cu destoinicie în scenă elevii de la „Petru Rareș”.

După dansul organizatorilor, au performat următorii: Alexandru Pădurariu (chitară); Dume Luca - “Iarnă Blândă”; Shendyruk Marta - “Last Christmas”; Alessia Pop -“Bohemian Rhapsody”, acompaniată la chitară de Alexandru Dragomir; Sarina Ciornei - “Fever”; trupa Moksha - “Valea plângerii”, “Somn”;dans clasa a V-a - “Be our guest”; Adonis Șerban, orgă – „River flows in you”, „Despacito”; trupa Amaeba - “Nothing else matters”; David Chibici și Eliza Crîșmariu, vocal și la chitară, - “Nebun de alb”, “Galbenă Gutuie”; Iana Socoliuc și Iustin Stanciu - “Beauty and the Beast”; Alexandra Bîrleanu, Teodora Modoranu și Teodora Brumă – balet; Misha și Anastasia Cobelea - “Wildflower”; trupa SOTB - “Tennessee Whiskey”, “Hit the road jack”; Karina Șerban - “Mary did you know”; Grupul folk D.O.R.

„În adâncul fiecărei povești, există o lecție profundă. Așa cum în <Frumoasa și Bestia>, iubirea adevărată a reușit să spargă blestemul și să readucă speranța într-un castel cufundat în întuneric, tot așa, împreună, putem aduce lumină în viețile celor aflați în suferință.

Donând, oferi ceva mai mult decât bani – oferi iubire, speranță și șansa unei vieți mai bune.

În final, la fel ca în poveste, dragostea și bunătatea vor învinge. Împreună, putem scrie un final fericit pentru cei care au nevoie de noi”, a fost mesajul care a încheiat spectacolul de vineri, 13 decembrie.