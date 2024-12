Marţi, 10 Decembrie 2024 (10:25:39)

La Shopping City Suceava s-a desfășurat sâmbătă, 7 decembrie 2024, Concursul județean „Colind de Crăciun”, ediția a XII-a, organizat de Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava, Asociația „Plai Străbun”, Asociația „Dascăl și Artist”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, în colaborare cu Shopping City Suceava.

În deschiderea concursului, a evoluat pe scenă, cu un colaj de dansuri contemporane, Trupa de dans „Royal Elite”, coordonată de coregraful Georgiana Constantinescu.

Juriul a fost format din: prof. Loredana-Mihaela Ceică, inspector școlar – președintele juriului și președinta Asociației „Dascăl și Artist”; ec. Viorica-Luminița Banc, președinta Asociației „Plai Străbun”; prof. Daniel Aniculăesei, directorul Palatului Copiilor Suceava; prof. de educație muzicală Letiția Franciuc, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava; prof. de educație muzicală Simona Cotos, la Școala Gimnazială „Luca Arbure” de la Arbore.

Clasamentul final a fost prezentat de președinta juriului, inspectorul școlar Loredana-Mihaela Ceică și de prof. Daniel Aniculăesei, directorul Palatului Copiilor Suceava.

· Premii, participanți

Concursul a avut patru secțiuni și juriul a acordat două premii I, cinci premii II și șapte premii III, la secțiunea învățământ primar; cinci premii I, nouă premii II și 13 premii III, la secțiunea învățământ gimnazial; un premiu I, două premii II și patru premii III, la secțiunea învățământ liceal; un premiu I, la Școala Profesională Specială din Câmpulung Moldovenesc, două premii I, două premii II și cinci premii III, la secțiunea Asistență socială.

Școlile participante la Concursul județean „Colind de Crăciun”, ediția a XII-a: Școala Gimnazială Poiana Stampei, Liceului Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broșteni, Școala Gimnazială Panaci, Grupul vocal - instrumental ”Unison” al Școlii Gimnaziale nr. 4 Vatra Dornei, Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei, Școala Gimnazială Ciocănești, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus, G.P.N “Floare de Colț” de la Școala Gimnazială ”George Voivodica” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială ”Dimitrie Onciul” Straja, Voiniceii din Bilca de la Școala Gimnazială ”George Tofan” Bilca, Școala Gimnazială ”Iorgu G. Toma” Vama, Școala Gimnazială ”Luca Gavril” Drăgușeni, Grupul Veselka (Curcubeul) de la Școala Primară Vășcăuți a Școlii Gimnaziale Baineț, comuna Mușenița, Școala Gimnazială Voitinel, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Marginea, Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret, Apetre Roxana din AMP Bogdănești, Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului, Școala Gimnazială ”Luca Arbure” Arbore, Școala Gimnazială Preutești, Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini, Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți, Corul ”Cantus Mundi” de la Școala ”Regina Elisabeta” din Rădăuți, Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru” Baia, Școala Gimnazială Băișești - Cornu Luncii, Școala Gimnazială Păltinoasa, Școala Gimnazială ”Constantin Tomescu” Pleșești, Grupul "Românașii” - Școala Gimnazială "Ioan Ciurea" Fălticeni, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Grupul Vocal Micii Răzăși - Clubul Copiilor Fălticeni, Școala Gimnazială Milișăuți, Școala Gimnazială Bălăceana, Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Grănicești, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Gimnazială ”Maria Cantacuzino” Horodniceni, Școala Gimnazială Mihăiești - ”Maria Cantacuzino” Horodniceni, Școala Gimnazială ”Academician H. Mihăescu" Udești, Școala Gimnazială ”Mihai Halunga” Hănțești, Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, Școala Gimnazială ”Artur Gorovei” Bunești, Corul ”Arioso" Școala Gimnazială Reuseni, „Mugurașii” de la Școala Gimnazială Verești, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială Măriței din Dărmănești, Școala Gimnazială Dărmănești, Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Moara Nica, Școala Gimnazială ”Ion Creangă" Suceava, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Grupul ”Crescendo” de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, Școala Gimnazială nr.10 Suceava, „Căiuții” de la Școala „Mihai Halunga” Hănțeștiși, elevi din asistență maternală.

Mulțumiri

„Mulțumim tuturor unităților școlare și asistenților maternali care au binevoit să participe și să pregătească acest deosebit eveniment, dedicat Sărbătoririi Nașterii Domnului Iisus Hristos. Mulțumim sponsorilor care au făcut posibilă organizarea acestui concurs de colinde: Shopping City Suceava, care ne-a găzduit și ne-a asigurat sonorizarea, Alka Trading Co, reprezentată de Ciprian Harja, Kalman Distributie, Best Food, Rocast Nord, reprezentat de Bogdan Păstrăv, Grupul de Firme Orizont, Consuc SA, Ursa Mare Șcheia, Alin for You, Fundația Umanitară Victoria, Simba Invest Bacău, Matelo Com, KSV Carlas Com, Asociația Plai Străbun, reprezentată de președinta acesteia, Viorica Luminița Banc, Tipografia Mușatinii, Tipografia TipoArt”, au transmis organizatorii.